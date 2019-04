​19 z 90 stołecznych szkół średnich sklasyfikowało już maturzystów - informację potwierdził nam Maciej Rusiecki z Międzyszkolnego Komitetu Protestacyjnego. To właśnie komitet apelował do nauczycieli, by mimo strajku stawiali się na posiedzeniach rad pedagogicznych i klasyfikowali maturzystów.

