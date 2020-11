Polacy znów wyszli na ulice, by protestować przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego. "Ufać kobietom" - to jedno z haseł, jakie przynieśli na transparentach uczestnicy demonstracji w Krakowie. W Łodzi reporterka RMF FM Magdalena Grajnert usłyszała od jednej z protestujących: "Nie ma zmęczenia, to jest zbyt ważna sprawa. Mam w domu nastolatka, który za kilka lat być może będzie musiał stanąć przed takim wyborem - więc chcę, żeby mieli wybór".

