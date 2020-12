Pomnik Lecha Kaczyńskiego znajdujący się w Szczecinie oklejono plakatami, na których widnieje m.in. Wojciech Jaruzelski. Podobne plakaty pojawiły się na siedzibie PiS.

Plakaty na pomniku Lecha Kaczyńskiego / Marcin Bielecki / PAP

Na cokole pomnika Lecha Kaczyńskiego znajdującego się przed siedzibą zachodniopomorskiej "Solidarności" pojawiły się plakaty, na których można przeczytać m.in. "Strajk kobiet" i "To jest wojna". Na kolejnych przedstawiono Wojciecha Jaruzelskiego i nawiązanie do stanu wojennego.

Policja otrzymała zawiadomienie ws. pomnika Lecha Kaczyńskiego - powiedział PAP Paweł Pankau ze szczecińskiej policji. Materiał zostanie wysłany do prokuratury do oceny prawno-karnej.



Plakatami o podobnej treści do tych, które umieszczono na pomniku, oklejono także siedzibę PiS w Szczecinie przy ul. Mickiewicza. Policja nie otrzymała jednak zgłoszenia w tej sprawie.