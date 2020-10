Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski odniosła się do protestów odbywających się w całej Polsce w ramach Strajku Kobiet. "Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji" - napisali hierarchowie. "Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka" - zaapelowali.

Prymas Polski abp Wojciech Polak (L) i przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki (P) /Waldemar Deska /PAP

REKLAMA