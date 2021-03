Rada Europy chce, żeby Polska zapewniła kobietom dostęp do legalnej aborcji i badań prenatalnych – wynika z przyjętej przez Komitet Ministrów rezolucji tymczasowej. Chodzi o wykonywanie przez kraje członkowskie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Demonstracja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

W rezolucji Rada Europy przywołuje trzy niekorzystne dla Polski orzeczenia, w tym wyrok dotyczący Alicji Tysiąc, której przyznano ponad sto tysięcy złotych zadośćuczynienia. Chodziło o brak możliwości odwołania od decyzji lekarzy, którzy uznali, że kobiecie nie przysługuje legalna aborcja.



Rada Europy wzywa do przygotowania procedur skutecznego odwołania od takiej odmowy i do monitorowania dostępu do legalnej aborcji i badań prenatalnych.



Polska - według rezolucji - ma też przedstawić informację o wpływie październikowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na dostęp do badań prenatalnych.



Wyrok TK

22 października ub.r. TK - po rozpatrzeniu wniosku grupy 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji - orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjny.



Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich było właśnie duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.



Przepisy nadal dopuszczają możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego m.in. gwałtu.