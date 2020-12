"Nie znalazłem sytuacji przekroczenia uprawnień przez policjantów podczas zabezpieczania demonstracji w Warszawie po 22 października" - mówił w Sejmie wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Sejmie Maciej Wąsik.

Policjanci w czasie protestu w Warszawie / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wąsik odpowiadał w Sejmie na pytania posłów dotyczące działań policji wobec osób biorących udział w protestach, które odbywały się od 22 października, czyli od dnia ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Barbara Nowacka (KO) oceniła, że od połowy listopada zauważalna jest brutalizacja działań policji. Wskazała, że działania podejmowane przez funkcjonariuszy wobec protestujących w całej Polsce są nieadekwatne. Kto decyduje, że przed jednym domem stoi 80 radiowozów? - zapytała, odnosząc się w ten sposób do ochrony policji podczas demonstracji przed domem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w niedzielę 13 grudnia.

Działania policji - w ocenie ministra spraw wewnętrznych i administracji - są adekwatne i prawidłowe, a wszystkie kontrowersje, gdzie zarzuca się policji przekroczenie uprawnień w związku z użyciem środków przymusu bezpośredniego, są wnikliwie badane. Cześć z nich się zakończyła, inne trwają. Chciałbym podkreślić, że kierownictwu MSWIA i policji niezwykle zależy, żeby wszystkie takie sprawy były "do imentu" wyjaśnione. (...) Jeśli chodzi o sytuacje od 22 października, ja takich sytuacji przekroczenia uprawnień przez policję nie znalazłem - powiedział Wąsik.

Dopytywany czy - w ocenie kierownictwa MSWIA - nie doszło do przekroczenia uprawnień przez policjantów w trakcie działań przed komisariatem na Wilczej w Warszawie, gdzie jedna z protestujących młodych kobiet doznała złamania ręki, Wąsik oznajmił: Niestety czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że dojdzie właśnie do tego typu uszczerbków i ja ubolewam nad tą sytuacją. Ta sytuacja jest wyjaśniana, postępowanie trwa. Na tym nie ma powodów do tego, żeby uważać, że policjanci użyli środków przymusu niezgodnie z przepisami.

To była sytuacji blokady ulicy Wilczej. Ta pani siedziała na ulicy. Policjanci używali siły fizycznej. I rzeczywiście, stosując dźwignie lub chwyty, doszło do tej sytuacji, nad która ubolewam. Chciałbym, żeby do niej nie doszło - wyjaśnił.