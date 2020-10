Forum Młodych PiS organizuje się, by "chronić kościoły" przed protestującymi, którzy sprzeciwiają się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Przewodniczący młodzieżówki PiS i szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal przydzielił szefom okręgowym FM zadanie "obrony miejsc świętych dla milionów Polaków".

Po czwartkowym wyroku TK, który orzekł, że aborcja ze względu na wady płodu jest niekonstytucyjna, w wielu polskich miastach odbywały się wielotysięczne manifestacje kobiet i przeciwników zakazu aborcji. Manifestacje odbywały się m.in. przed kościołami, siedzibami PiS, domem Jarosława Kaczyńskiego i siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Jarosław Kaczyński powiedział, że te protesty są “szkodliwe" i należy się im przeciwstawić. Podkreślił, że “w szczególności musimy bronić polskich kościołów".

Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. aborcji Facebook

Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dzisiaj jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo - ocenił lider PiS.

Forum Młodych PiS poinformowało o przydzieleniu szefom okręgowym Forum Młodych zadania "obrony miejsc świętych".

Nasz Przewodniczący Michał Moskal przydzielił szefom okręgowym FM zadanie obrony miejsc świętych dla milionów Polaków. Kościoły muszą pozostać miejscem bezpiecznym, miejscem, w którym wierni będą mogli bez obaw sprawować kult. FM PiS w całym kraju będzie tego prawa bronić! - poinformowało FM PiS na Twitterze.



Natomiast przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformowali we wtorek, że jego prezes Robert Bąkiewicz założył dzień wcześniej "nową organizację samoobrony chrześcijan - Straż Narodową", która będzie "bronić kościołów".