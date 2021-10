Wybuch w budynku kontroli pojazdów na przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej. Jedna osoba została ranna.

Drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka- Bruzgi. / Artur Reszko / PAP

Do wybuchu doszło w budynku kontroli pojazdów na przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy. Niewielka eksplozja nastąpiła najprawdopodobniej w studzience albo w kanale. Potem wewnątrz pojawił się ogień. Portal Remiza.pl pisze, że zapalił się także samochód znajdujący się w środku budynku. Na miejscu działają już strażacy.

Jedna osoba jest poszkodowana, ale obrażenia nie są poważne - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Utrudniony dostęp do informacji

Uzyskanie szczegółowych informacji na temat tego wypadku jest mocno utrudnione.

Funkcjonariusze argumentują, że to strefa stanu wyjątkowego i nie mają obowiązku informować o zdarzeniach z tego obszaru.

Prowadziliśmy działania gaśnicze na terenie przejścia granicznego w Kuźnicy - przekazał w rozmowie z Onetem rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w powiecie sokólskim.

Nie mogę jednak zdradzić, z jakiego typu zdarzeniem mieliśmy do czynienia. Na tym terenie trwa stan wyjątkowy, więc może się w tej sytuacji wypowiadać dla mediów jedynie straż graniczna - dodał. Major Katarzyna Zdanowicz powiedziała portalowi z kolei, że do wybuchu doszło w budynku Służby Celnej i to do tej służby odsyła dziennikarzy.

Stan wyjątkowy na granicy

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 1 października w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie prezydenta przedłużające stan wyjątkowy o 60 dni.





Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy? / RMF FM

Od początku roku straż graniczna zanotowała 26,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, w tym 14,7 tys. w samym październiku.