346 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski odnotowała straż graniczna w ciągu ostatniej doby. Funkcjonariusze poinformowali także, że grupa ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Przy wschodniej granicy rozpoczął się kolejny tydzień, kiedy polskie służby zmagają się z kryzysem migracyjnym. W naszej relacji śledzimy dla was tamtejsze wydarzenia.

REKLAMA