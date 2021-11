Na przejściu granicznym w Kuźnicy umacniane są posterunki – zgromadziła się tam duża grupa migrantów. Szef niemieckiej policji wystąpił w irackiej telewizji: ostrzegł przed nielegalnym przyjazdem do Europy przez Białoruś. Sejm zajmie się m.in. pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Najnowsze informacje na temat wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Operacja umacniania posterunków na przejściu granicznym w Kuźnicy / Wojska Obrony Terytorialnej / PAP

05:14

Czy polscy wojskowi będą konsultować swoje decyzje w sprawie kryzysu migracyjnego z NATO, na podstawie artykułu czwartego Traktatu Północnoatlantyckiego? To możliwe, bo według nieoficjalnych informacji prezydent dziś ma o tym rozmawiać z premierem, szefami MON i MSWiA, a także przedstawicielami resortu dyplomacji, wojska, służb, straży granicznej i policji.

05:10

Na przejściu granicznym w Kuźnicy umacniane są posterunki - poinformował wieczorem w mediach społecznościowych szef MON Mariusz Błaszczak. Zgromadziła się tam duża grupa migrantów. Jak podkreśla rzecznik straży granicznej ppor. Anna Michalska, najważniejsze by nie ulec prowokacjom. Wczoraj kilkusetosobowa grupa migrantów próbowała sforsować granicę w rejonie Starzyny w okolicach Hajnówki.

05:03

Szef policji federalnej Dieter Romann ostrzegł w irackiej telewizji przed nielegalnym przyjazdem do Europy przez Białoruś. Na antenie kurdyjsko-irackiej stacji telewizyjnej RUDAW TV Romann powiedział: "Polska granica jest i pozostanie zamknięta. Białoruś nie pozwoli wam wrócić do domu. Nie macie drogi powrotnej". Doda, że uchodźcy trafiają "do bagnistych puszcz białoruskich", wielu z nich już tam zginęło.

05:02

Sejm, który rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowe przepisy mają - zdaniem projektodawców - zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, tak aby chronić granicę w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Ich celem jest także poprawa bezpieczeństwa funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także dopuszczenie - na specjalnych zasadach - dziennikarzy, by mogli pracować w obszarze przygranicznym.

