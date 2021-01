Polscy skoczkowie narciarscy wystartują dziś w pierwszym z dwóch konkursów Pucharu Świata w niemieckim Willingen. Kwalifikacje wygrał Andrzej Stękała, a piąte miejsce zajął Klemens Murańka z rekordem skoczni 153 m.

Kwalifikacje w Willingen wygrał Andrzej Stękała / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Stękała lądował o metr bliżej, ale odbijał się z niższej belki, uzyskał wyższe noty za styl i większą bonifikatę za wiatr. W czołowej dziesiątce kwalifikacji uplasowali się jeszcze Piotr Żyła i Dawid Kubacki - na szóstym i siódmym miejscu.

Nie najlepiej poszło triumfatorowi Turnieju Czterech Skoczni Kamilowi Stochowi, który zajął 29. pozycję. Jakub Wolny był 35., natomiast Aleksander Zniszczoł - 40. Biało-czerwoni w komplecie awansowali zatem do sobotniego konkursu.

Tak jak w trzech poprzednich latach rywalizacja w Willingen toczy się także o dodatkową premię finansową. 15 tysięcy euro dostanie triumfator "Willingen Six", czyli ten, kto zgromadzi najwyższą notę łączną w obu konkursach indywidualnych oraz obu kwalifikacjach. Za drugie miejsce przewidziano 10 tys., a za trzecie 5 tys. We wcześniejszych latach ten minicykl nazywał się "Willingen Five", bo rozgrywano tylko jedne kwalifikacje.

Początek sobotniego konkursu o godz. 16.