W sobotę w Rasnovie odbędzie się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Sezon 2019/20 jest pierwszym w historii, w którym męska rywalizacja tej rangi zawitała do Rumunii.

Dawid Kubacki / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

W piątkowych zawodach najlepszy był Niemiec Karl Geiger, a szóste miejsce zajął Kamil Stoch.



W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Austriak Stefan Kraft, ma 98 punktów przewagi nad Geigerem. Blisko trzeciego miejsca jest Dawid Kubacki. Jego strata do Japończyka Ryoyu Kobayashiego, który do Rumunii nie przyjechał, wynosi już tylko 28 pkt.



Początek o godzinie 12.45, a na 11.00 zaplanowano kwalifikacje. Poza Stochem i Kubackim z Polaków przystąpią do nich jeszcze: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek.