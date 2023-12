Wiele wskazuje też na to, że w kadrze na kolejne konkursy PŚ w Niemczech może zabraknąć Kamila Stocha. Doświadczony skoczek z Zębu w tym sezonie jedynie w jednym z konkursów awansował do drugiej serii. To pozwoliło zdobyć 3 punkty w PŚ. Utytułowany skoczek na początku sezonu ma sporo problemów i możliwy jest scenariusz w którym nie wystartuje on w kolejny konkursach, a skupi się na treningach.

Wciąż czekam na ostateczne potwierdzenie, które skocznie będą dla nas dostępne w kraju, aby znaleźć dobre rozwiązanie dla każdego z zawodników. Jasne jest, że musimy się poprawić - powiedział trener polskich skoczków Thomas Thurnbichler.

W Zakopanem gotowe do skakania są jedynie mniejsze obiekty - K-70 i K105. Skocznie w Szczyrku i Wiśle są zaś dośnieżane i na dziś nie można na nich skakać. Być może więc Kamil Stoch będzie trenował za granicą.

Co ciekawe, w miejsce doświadczonego skoczka w składzie kadry na najbliższe konkursy może się nikt nie pojawić. Być może więc w Klingenthal zobaczymy jedynie 4 naszych reprezentantów.

PZN ma ogłosić decyzję w ciągu kilku dni. Kwalifikacje w niemieckim Klingenthal odbędą się już w piątek.