Polscy siatkarze o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata zagrają z Tunezją. Biało-czerwoni do kolejnej fazy turnieju przystąpią z numerem jeden, natomiast Tunezyjczycy byli najsłabszym z szesnastu zespołów, które pozostały w rywalizacji.

Radość zawodników Polski podczas meczu grupy C mistrzostw świata siatkarzy z reprezentacją USA w Katowicach, / Łukasz Gągulski / PAP

Reprezentacja Polski z kompletem zwycięstw, w tym 3:1 z Amerykanami w ostatnim spotkaniu, zajęła pierwsze miejsce w grupie C. Podopieczni trenera Nikoli Grbica nie stracili nawet punktu.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek pierwsze i drugie miejsce w drabince 1/8 finału przysługują organizatorom turnieju. Polacy zakończyli zmagania grupowe z lepszym wynikiem niż Słoweńcy, którzy w grupie D uplasowali się na drugiej pozycji, więc biało-czerwoni do kolejnego etapu przystąpią najwyżej rozstawieni.



Rywalem polskich siatkarzy w walce o ćwierćfinał będą Tunezyjczycy. Rywalizowali oni w grupie A i przegrali 0:3 z Serbią oraz Ukrainą, wygrali natomiast z Portoryko bez straty seta. Awansowali do 1/8 finału jako ostatni z 16 najlepszych zespołów turnieju.



Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę o godz. 21 w Arenie Gliwice.



Ten etap rywalizacji potrwa od 3 do 6 września. Zwycięzcy awansują do ćwierćfinałów, które zostaną rozegrane 7 i 8 września w - podobnie jak wcześniejsza runda - Gliwicach i Lublanie. W przypadku wygranej Polacy o półfinał zmierzą się z triumfatorem pary USA - Turcja.



10 września odbędą się półfinały, a mistrz świata wyłoniony zostanie w niedzielę 11 września.