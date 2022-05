Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała po tie-breaku Jastrzębski Węgiel w drugim spotkaniu finałowym siatkarskiej PlusLigi. Mistrzem Polski zostanie zespół, który wygra trzykrotnie, a zwycięzca ubiegłorocznej Ligi Mistrzów ma już na koncie dwie wygrane.

Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle / Zbigniew Meissner / PAP

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Kędzierzynie-Koźlu, padło łupem gospodarzy, którzy w środę pewnie zwyciężyli 3:0. W drugim meczu, rozgrywanym na Śląsku, to gospodarze od początku wiedli prym. Narzucili swój styl gry i objęli prowadzenie, wygrywając seta 25:20. Druga partia była za to pod dyktando ZAKSY. Bardzo skuteczny w ataku był Łukasz Kaczmarek. Szybko skończyły się emocje, bo kędzierzynianie wygrali seta do 16.

W trzeciej partii znów pojawiła się przewaga jastrzębian i bardzo dobra gra Tomasza Fornala, który wziął na siebie ciężar zdobywania punktów. Gospodarze wygrali 25:22, ale podobnie jak wcześniej, przegrany set podziałał na ZAKSĘ jak płachta na byka. Kędzierzynianie w czwartej odsłonie zdeklasowali zespół Jastrzębskiego Węgla, wygrywając 25:12. Punkty zdobywali regularni reprezentanci Polski - Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk.

Nakręceni wygraną w poprzedniej partii gracze ZAKSY zdołali zapewnić sobie na początku tie-breaka dwupunktową przewagę, prowadząc 6:4 i 12:10. Gospodarze jednak nie dali za wygrają i doprowadzili najpierw do wyrównania, a w końcówce decydującej partii - do gry na przewagi. Piłki meczowe za każdym razem należały do zespołu z Opolszczyzny, a decydujący punkt blokiem zdobył Norbert Huber, dając kędzierzynianom wygraną 18:16.

MVP spotkania został amerykański środkowy kędzierzynian David Smith.

Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (25:20, 16:25, 25:22, 12:25, 16:18).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 2-0 dla Zaksy. Trzeci mecz w środę w Kędzierzynie-Koźlu.

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Jurij Gladyr, Jan Hadrava, Rafał Szymura, Benjamin Toniutti, Łukasz Wiśniewski - Jakub Popiwczak (libero) - Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Eemi Tervaportti

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Norbert Huber, Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, David Smith, Aleksander Śliwka - Erik Shoji (libero) - Bartłomiej Kluth, Krzysztof Rejno, Wojciech Żaliński.