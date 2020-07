Siatkarze reprezentacji Polski nie marnują czasu: kadra trenuje w Spale pod czujnym okiem Vitala Heynena. Do dwóch sparingowych spotkań z Niemcami pozostały niespełna 2 tygodnie. Biało-czerwoni znaleźli jednak również czas na zabawę, a konkretnie… budowanie z plastikowych słomek skoczni narciarskiej!

Siatkarz reprezentacji Polski Wilfredo Leon podczas zgrupowania kadry w Spale / Roman Zawistowski / PAP

Takie wyzwanie rzucił siatkarzom skoczek narciarski Maciej Kot. Kadrowicze spędzili więc część dnia na zabawie, ale szybko musieli wracać do treningu.

Zespół po części przygotowuje się do kontrolnych spotkań z Niemcami, ale w dużej mierze są to również przygotowania do nadchodzącego sezonu.

Mecze z Niemcami to wprawdzie tylko sparingi - o których mówi się często, że nie wynik jest w ich przypadku najważniejszy - ale biało-czerwoni i tak będą chcieli przekonująco te pojedynki wygrać.

O przygotowaniach do tego dwumeczu i do nadchodzącego sezonu na zgrupowaniu w Spale rozmawiał z Wilfredo Leonem dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Paweł Pawłowski: zobaczcie!