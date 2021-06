Przypieczętowanie awansu do Final Four będzie celem polskich siatkarzy w piątej – i ostatniej – serii meczów fazy zasadniczej Ligi Narodów. Przed biało-czerwonymi trzy niełatwe potyczki: wszyscy rywale to uczestnicy zbliżających się igrzysk olimpijskich w Tokio. Kiedy Polacy wyjdą na parkiet? Gdzie obejrzeć ich mecze? Przeczytajcie!

