Obrońca trofeum, Grupa Azoty Chemik Polic nie zagra w turnieju finałowym Pucharu Polski siatkarek. W poniedziałkowym ćwierćfinale przegrał on w Rzeszowie z Rysicami 1:3. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 16-17 marca w Nysie.

Zawodniczki Grupy Azoty Chemika Police podczas meczu ćwierćfinałowego Pucharu Polski siatkarek z PGE Rysicami Rzeszów / Darek Delmanowicz / PAP

Na początku kwietnia 2023 r. drużyna z Polic po raz 10. w historii zdobyła Puchar Polski. W finale pokonała ŁKS Commercecon Łódź 3:2.

Przyjmująca Chemika Martyna Łukasik komplementowała po poniedziałkowym meczu Rysice. Jej zdaniem rozegrały one świetne spotkanie, przygotowały się bardzo dobrze taktycznie do tego pojedynku. Zwróciła jednak uwagę, że przed sezonem nie przypuszczała, że już w ćwierćfinale PP mogą zagrać ze sobą tak silne ekipy, jak jej i ta z Rzeszowa.



Jednak nie jest rolą zawodniczek mówić, czy to jest fair, czy też nie. Na pewno chciałyśmy dziś wygrać, ale rywal był silniejszy - powiedziała Łukasik.



Rysice rozegrały w tym sezonie już dwa ligowe spotkania z Chemikiem, oba przegrały (na wyjeździe 0:3, w Rzeszowie 2:3).



W poniedziałek dobrze rozpoczęły spotkanie. W pierwszym secie prowadziły 3:0, 7:4. Zespół z Polic zdołał odrobić straty, a nawet dwa razy wyjść na prowadzenie (15:14, 16:15). Jednak w końcówce ponownie inicjatywę miała drużyna ze stolicy Podkarpacia, która wygrała 25:22.



Druga odsłona była popisem gry rzeszowianek. Prowadziły 14:8, 22:16. Gdy było 24:18 asem serwisowym popisał się Katarzyna Wenerska.



Po trzecim secie, który zdecydowanie wygrał Chemik, wydawało się, że zdoła on doprowadzić do tie-breaka. Jednak to rzeszowianki wygrały spotkanie 3:1.



Cieszę się, że po tych dwóch porażkach w lidze udało nam się podnieść, zmotywować na to spotkanie. W efekcie to my jedziemy na turniej finałowy do Nysy - powiedziała zawodniczka Rysic Magdalena Jurczyk.



Przyznała, że w przerwie po trzecim secie otrzymały od trenera Stephana Antigi na tyle cenne uwagi dotyczące gry rywalek, że potrafiły "zamknąć" mecz w czterech setach. Odpowiednio nas też motywował, to pomogło - podkreśliła.



Wcześniej do turnieju w Nysie awansował ŁKS Commercecon Łódź, który w ćwierćfinale pokonał Energę MKS Kalisz 3:0 oraz UNI Opole. Opolanki pokonały 3:1 ITA Tools Stal Mielec.



We wtorek zostanie rozegrany ostatni mecz ćwierćfinałowy BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Grupa Azoty Akademia Tarnów.



Wiadomo już, kto zagra w Nysie w jednym z półfinałów: ŁKS Commercecon - PGE Rysice. W drugim UNI zmierzy się ze zwycięzca wtorkowego spotkania.

