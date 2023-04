Siatkarki Grupy Azoty Chemika Police po raz 10. w historii zdobyły Puchar Polski. W niedzielnym finale rozegranym w Nysie pokonały ŁKS Commercecon Łódź 3:2 (21:25, 23:25, 25:22, 25:15, 15:12).

PP siatkarek: Chemik zdobył trofeum / Krzysztof Świderski / PAP

W półfinale Chemik okazał się lepszy od Grotu Budowlanych Łódź (3:1), zaś ŁKS od obrońcy tytułu, Developresu Bella Dolina Rzeszów (3:2).

Pierwszy i drugi set niedzielnego spotkania wyglądały podobnie. Inicjatywę miał ŁKS, ale Chemik kilkukrotnie doprowadzał do remisu. Nie wyszedł jednak ani razu na prowadzenie. W drugiej odsłonie był co prawda bliski doprowadzenia do gry na przewagi, ale przy wyniku 23:24 dobrym atakiem popisała się Valentina Diouf.

W trzecim secie rolę się odwróciły. Inicjatywę miał Chemik, który prowadził niemal przez całą tą odsłonę. W końcu - rewelacyjna już wcześniej w ataku - Jovana Brakocevic-Canzian otrzymała odpowiednie wsparcie koleżanek z zespołu. Drużyna z Polic nie wykorzystała pierwszej piłki setowej, ale przy wyniku 24:22 Brakocevic-Canzian dobrze zaatakowała z prawego skrzydła.

Gdy w czwartym secie było 5:5 wydawało się, że będzie mieć on wyrównany przebieg. Potem jednak ŁKS miał bardzo duże problemy w przyjęciu zagrywki. W efekcie Chemik objął prowadzenie 10:5, 15:7, 20:10. Tej straty łodzianki nie mogły odrobić.

W tie-breaku zespoły zmieniały strony przy wyniku 8:6. ŁKS nie tylko wyrównał, ale także prowadził (9:8). Jednak w końcówce lepsze były policzanki. Mecz zakończył się po punktowym bloku Mairy Cipriano.

MVP spotkania została wybrana Brakocevic-Canzian.

Grupa Azoty Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź 3:2 (21:25, 23:25, 25:22, 25:15, 15:12)

Grupa Azoty Chemik Police: Fabiola Almeida de Souza, Martyna Łukasik, Agnieszka Korneluk, Jovana Brakocevic-Canzian, Martyna Czyrniańska, Iga Wasielewska - Maria Stenzel (libero) - Joanna Sikorska, Maira Cipriano, Natalia Mędrzyk

ŁKS Commercecon Łódź: Aleksandra Gryka, Roberta Ratzke, Lana Scuka, Kamila Witkowska, Valentina Diouf, Zuzanna Górecka - Paulina Maj-Erwardt (libero) - Julita Piasecka, Angelika Gajer, Kinga Drabek, Anastazja Hryszczuk.