Pięć polskich drużyn - trzy męskie i dwie kobiece - poznało grupowych rywali w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Do rozgrywek mogą dołączyć jeszcze siatkarki Budowlanych Łódź, które walczą w kwalifikacjach. Losowanie grup odbyło się w piątek w Budapeszcie.

Mistrzowie Polski zawodnicy PGE Skry Bełchatów trafili do grupy D, w której zagrają z Berlin Recycling Volleys, belgijskim Greenyard Maaseik oraz inną polską drużyną - Treflem Gdańsk.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dostała się do grupy B, a jej rywalami będą dwie włoskie drużyny - Cucine Lube Civitanova i Azimut Modena oraz czeski zespół CEZ Karlovarsko.



W rywalizacji pań mistrz kraju Chemik Police wystąpi w grupie E z Dynamem Moskwa, CSM Bukareszt oraz Fenerbahce Stambuł, a ŁKS Commercecon Łódź zagra w grupie D z włoskimi drużynami Imoco Volley Conegliano i Savino Del Bene Scandicci oraz niemieckim SSC Schwerin.



Budowlani Łódź, jeśli w ostatniej rundzie kwalifikacji poradzą sobią z francuskim ASPTT Miluza, dołączą do grupy C, w której czekają już włoski zespoł Igor Gorgonzola Novara, francuski RC Cannes oraz białoruska Minczanka Mińsk.



Zarówno w rywalizacji mężczyzn, jak i kobiet zmieniono zasady rozgrywek. Nie będzie turniejów Final Four. Do fazy pucharowej, gdzie będzie obowiązywał system mecz-rewanż, awansują tylko zwycięzcy grup oraz trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc. Mecze finałowe będą rozgrywane na neutralnym terenie.



Pierwsze mecze fazy grupowej kobiet i mężczyzn odbędą się 20 listopada.



Tytułów bronią Zenit Kazań (mężczyźni) i Vakifbank Stambuł (kobiety).



Grupy Ligi Mistrzów w siatkówce:



Mężczyźni



grupa A: Zenit Kazań, Halkbank Ankara, Knack Roeselare, kwalifikant

grupa B: Cucine Lube Civitanova, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, CEZ Karlovarsko, Azimut Modena

grupa C: Zenit Sankt Petersburg, VfB Friedrichshafen, ACH Volley Lublana, kwalifikant

grupa D: PGE Skra Bełchatów, Berlin Recycling Volleys, Greenyard Maaesik, Trefl Gdańsk

grupa E: Sir Colussi Sicoma Perugia, Arkas Izmir, Tours VB, Dynamo Moskwa



kobiety



grupa A: VakifBank Stambuł, Beziers VB, Marica Płowdiw, kwalifikant

grupa B: Eczcibasi Stambuł, Dynamo Kazań, Haemeenlinna, Urałoczka Jekaterynburg

grupa C: Igor Gorgonzola Novara, RC Cannes, Minczanka Mińsk, kwalifikant

grupa D: Imoco Volley Conegliano, ŁKC Commercecon Łódź, Schweriner SC, Savino Del Bene Scandicci

grupa E: Dynamo Moskwa, Chemik Police, CSM Bukareszt, Fenerbahce Stambuł



(ag)