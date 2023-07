Reprezentacja Polski pokonała w Gdańsku Brazylię 3:0 w ćwierćfinałowym starciu Ligi Narodów. Biało-Czerwoni w sobotnim półfinale zmierzą się z Japonią.

Polscy siatkarze w meczu z Brazylią / Adam Warżawa / PAP

Biało-Czerwoni mecz z Brazylią rozpoczęli w składzie: Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Wilfredo Leon, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Paweł Zatorski.

Kilkanaście tysięcy widzów w trójmiejskiej hali w pierwszym secie oglądało pasjonujące widowisko. Prowadzenie wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Brazylijczycy mieli nawet piłkę setową, ale ostatecznie to Polacy zapisali na swoim koncie pierwszą partię, choć na końcu zrobiło się bardzo nerwowo. Decydujący punkt sędziowie przyznali Polsce dopiero po wideoweryfikacji. Ta decyzja bardzo nie spodobała się naszym rywalom i doszło do małej sprzeczki między "Canarinhos" a sędziami.

Podopieczni Nikoli Grbicia znakomicie rozpoczęli drugą partię, wykorzystując słabszy moment mocno zdenerwowanych rywali. Po asie serwisowym Leona i udanym ataku Kurka Biało-Czerwoni prowadzili już 7:2. Przewaga Polaków nieco zmalała po dwóch blokach na Kurku, ale wciąż wynosiła kilka punktów. Przy stanie 12:7 nasi siatkarze "stanęli", a Brazylijczycy zdobyli pięć punktów z rzędu i z wysokiego prowadzenia nic nie zostało. Po chwili nasi rywale po raz pierwszy w tym secie wyszli na prowadzenie (17:16 i 18:17). Emocje sięgały zenitu, ale Polacy zwarli szeregi i zdobyli cztery punkty z rzędu. Po "kiwce" Śliwki było 21:18. Końcówka należała do gospodarzy, którzy wygrali tego seta 25:21 po autowym ataku Brazylijczyka.

Początek trzeciego seta był wyrównany. Dopiero przy stanie 6:6 Brazylijczycy zdobyli dwa punkty z rzędu i nieznacznie odskoczyli Polakom. Biało-Czerwoni nie pozostali jednak dłużni swoim rywalom i m.in. dzięki asowi w wykonaniu Aleksandra Śliwki wyrównali (8:8).

Przy stanie 12:12 w polu serwisowym pojawił się Wilfredo Leon. M.in. dzięki jego świetnym zagrywkom (as serwisowy) Polacy objęli pierwsze w tym secie 3-punktowe prowadzenie (15:12). Biało-Czerwoni grali koncertowo, a dzięki asowi autorstwa Mateusza Bieńka jeszcze powiększyli swoją przewagę (21:17).

Podopieczni Nikoli Grbicia nie roztrwonili przewagi do końca i wygrali tego seta 25:20, a całe spotkanie 3:0.

Japonia półfinałowym rywalem

W pierwszym dzisiejszym starciu ćwierćfinałowym Japonia, która jest rewelacją tej edycji rozgrywek, rozprawiła się ze Słowenią, wygrywając 3:0 (26:24, 25:18, 25:22). To właśnie Japończycy będą rywalami Polski w sobotnim półfinale.

W środę awans do sobotnich półfinałów wywalczyli Amerykanie, którzy pokonali 3:2 Francuzów, oraz Włosi, którzy wygrali 3:0 z Argentyną.

Po zmianie zasad rozgrywania Ligi Narodów w turnieju finałowym występuje osiem zespołów, walczących od razu w fazie pucharowej. Biało-Czerwoni jako gospodarze mieli zapewniony udział w finałowych rozgrywkach.

W fazie interkontynentalnej Polacy zajęli trzecie miejsce i w ćwierćfinale trafili na Brazylię, która była szósta w tabeli. Oba zespoły spotkały się już w tegorocznych rozgrywkach. Polacy wygrali wówczas 3:1.