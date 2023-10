Plus Liga siatkarzy zainaugurowała rozgrywki w nowym sezonie. ​Broniący tytułu zawodnicy Jastrzębskiego Węgla pokonali na wyjeździe PSG Stal Nysa 3:0 (25:19, 30:28, 25:22). Miejscowi wystąpili bez swojego najlepszego zawodnika Macieja Muzaja.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla / Krzysztof Świderski / PAP

Jastrzębianie w minionych rozgrywkach triumfowali w Plus Lidze (po raz trzeci w historii) i sięgnęli po Superpuchar Polski. Wystąpili też w finałach Ligi Mistrzów i krajowego pucharu. W decydujących o trofeach starciach w Polsce i Europie rywalizowali z Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W kraju wygrali rywalizację w Plus Lidze w trzech meczach, zaś w finale LM w Turynie ulegli 2:3.

W piątkowym spotkaniu, który z trybun oglądał komplet 2505 widzów, w ekipie Stali nie zagrał - wracający do zdrowia po kontuzji - Maciej Muzaj. Co prawda był w składzie na to spotkanie (jako libero), ale na boisko nie wyszedł. Zgodnie informacją trenera zespołu z Nysy Daniela Plińskiego, na pewno nie zagra też we wtorek przeciwko Zaksie. Ma dopiero w niedzielę rozpocząć normalne treningi.

Szkoleniowiec przyznał, że ciężko było przygotować zespół na to spotkania pod względem taktycznym. Jastrzębski Węgiel przed sezonem nie zagrał bowiem żadnego sparingu w pełnym zestawieniu.

Mogłem oczywiście popatrzeć na to, co robili jastrzębianie w ubiegłym sezonie. Jest tam na przykład ten sam rozgrywający. Jednak zmiany kadrowe u rywali na pewno były dla nas utrudnieniem. Cóż, ten mecz już jest dla nas historią - dodał Pliński.

W drugiej kolejce spotkań Stal we wtorek zagra w Kędzierzynie-Koźlu z tamtejszą Grupą Azoty Zaksą. Jastrzębski Węgiel w tym samym dniu w swoje hali zmierzy się z Indykpolem AZS Olsztyn.

PSG Stal Nysa - Jastrzębski Węgiel 0:3 (19:25, 28:30, 22:25)

PSG Stal Nysa: Remigiusz Kapica, Michał Gierżot, Jakub Abramowicz, Tsimafei Zhukouski, Zouheir El Graoui, Nicolas Zerba - Kamil Szymura (libero) - Kamil Kosiba, Wojciech Włodarczyk, Patryk Szczurek.

Jastrzębski Węgiel: Adrian Markiewicz, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry, Marko Sedlacek - Jakub Popiwczak (libero) - Rafał Szymura, Ryan Sclater, Edvins Scruders.