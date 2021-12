Michał Mieszko Gogol, który m.in. był asystentem trenera reprezentacji Polski Vitala Heynena, został selekcjonerem siatkarzy drużyny narodowej Łotwy - poinformował tamtejszy związek (LVF). Umowę z 36-letnim szkoleniowcem zawarto na dwa lata.

Michał Mieszko Gogol wcześniej był trenerem Skry Bełchatów / Grzegorz Michałowski / PAP

Kontrakt podpisano według formuły 1 plus 1 - jeśli Łotyszom uda się zakwalifikować do turnieju finałowego mistrzostw Europy 2023, to zostanie automatycznie przedłużony do końca czempionatu.

Gogol był asystentem Heynena w drużynie biało-czerwonych w latach 2018-21. Jako główny trener pracował w kilku polskich klubach, prowadził: Stocznię Szczecin (2016-18), Indykpol AZS Olsztyn (2016-18) i PGE Skrę Bełchatów (2019-21).



Łotwa nie ma wielkich sukcesów na koncie. Dwa razy grała w turniejach finałowych mistrzostw Europy. W 1995 zajęła 11. miejsce, a w tym roku awansowała do 1/8 finału, w którym przegrała z późniejszymi triumfatorami Włochami 0:3 i ostatecznie uplasowała się na 16. pozycji.