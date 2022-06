Polscy siatkarze wygrali z Amerykanami 3:1 (21:25, 25:23, 26:24, 25:22) w ostatnim występie w turnieju Ligi Narodów w Sofii. To siódme zwycięstwo w tych rozgrywkach Biało-Czerwonych, którzy doznali do tej pory jednej porażki i mogą być praktycznie pewni awansu do fazy finałowej w Bolonii.

Polacy zakończyli turniej w Sofii zwycięstwem nad Amerykanami / FIVB.com / Biało-Czerwoni po dwóch spotkaniach z teoretycznie słabszymi rywalami - Kanadą i Australią - na zakończenie turnieju w Sofii zmierzyli się z Amerykanami, od lat jedną z najlepszych drużyn świata. Tym razem w składzie ekipy USA znalazło się też kilku zawodników grających na co dzień w Polsce, jak: David Smith i Erik Shoji z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Joshua Tuaniga, który latem zdążył już zamienić Ślepsk Malow Suwałki na Indykpol AZS czy Torey Defalco, który z kolei z Olsztyna przeniesie się do Rzeszowa. Skuteczny początek w wykonaniu głównie Bartosza Kurka i Kamila Semeniuka przełożył się na prowadzenie 5:1, a później 9:4. Wtedy jednak na zagrywce pojawił się Aaron Russell i głównie dzięki jego serwisowi Amerykanie odrobili straty, a nawet zaczęli wygrywać. Kolejny krótki przestój Polaków sprawił, że rywali wyszli na 18:15 po bloku Smitha na Aleksandrze Śliwce, a po kontrze Defalco zrobiło się 21:18 i losy seta były praktycznie rozstrzygnięte. Skończyło się 25:21 dla USA. Druga partia to wyrównana gra, ale nieznacznie lepsze wrażenie - właśnie na jeden, dwa punkty przewagi - sprawiali Amerykanie. Na przerwę techniczną schodzili prowadząc 12:9, gdyż Russell zdobył punkt z przechodzącej piłki. Świetnie spisywał się libero Shoji, a po jego akcjach w obronie Tuaniga błyskawicznie uruchamiał środkowych, który mocnymi zbiciami zdobywali punkty. Bardzo dobry mecz rozgrywał też Aaron Russell, który atakował w bardzo urozmaicony sposób, utrudniając zadanie polskiemu blokowi. Kadr z meczu Polska - USA / fivb / Po asie serwisowym Śliwki, kiedy piłka przetoczyła się na przeciwną stronę, i udanej kontrze z trudnej pozycji Semeniuka mistrzowie świata zbliżyli się na jeden punkt (16:17), a po czasie wziętym przez trenera Johna Sperawa jedna z najdłuższych wymian meczu przyniosła kolejny punkt Biało-Czerwonym, bo w ataku pomylił się Jeffrey Jendryk. Zespół Nikoli Grbica objął prowadzenie, gdy "dolatujący" Jakub Kochanowski zablokował Kyle'a Ensinga, a po chwili Aaron Russell zaatakował w aut i było 21:19. Po 22 zrobiło się, gdy Kurek, z trudnej pozycji, nie trafił w boisko. Kluczowa okazała się zmiana, po której Bartosz Kwolek zastąpił na zagrywce Jakuba Kochanowskiego. Najpierw huknął i piłka wyszła na aut po polskiej stronie, a później zły odbiór Amerykanów zaskoczył Polaków. W kolejnej akcji jednak atak i seta skończył Kurek. 25:23 i wyrównanie w meczu. Pierwsze fragmenty trzeciej odsłony to walka punkt za punkt. Różnicę zrobił dopiero serwis Defalco, przy którym ekipa USA zdobyła pięć punktów z rzędu i taką też przewagę sobie wypracowała. Polacy odrobili straty przy zagrywce Bieńka, a 15:15 zrobiło się, gdy Kurek zablokował Aarona Russella. Później znowu bliżej wygrania seta byli Amerykanie, ale ponownie dobrą zmianę serwisową dał Kwolek. Błąd techniczny w postaci podwójnego odbicia dał Polakom setbola, a po ataku w aut Aarona Russella wygrali partię 26:24 i objęli prowadzenie w spotkaniu 2:1. Kadr z meczu Polska - USA / fivb / Początek kolejnego seta to przewaga ekipy USA, ale Biało-Czerwoni "na raty" odrabiali straty. Remis po 10 pojawił się na tablicy wyników, gdy Defalco uderzył w siatkę po akcji, w której Polacy koncentrowali się na obronie, a efektownymi paradami popisali się Jakub Popiwczak i Kamil Semeniuk. Siatkarze obu zespołów wyglądali na coraz bardziej zmęczonych, ale to Polacy wykazywali się większą determinacją. Tak było np. w akcji, która dała im 18. punkt i dwupunktowe prowadzenie - w obronie z poświęceniem powalczył Śliwka, a kontrę sprytnie wykończył Semeniuk. W końcówce dwoma świetnymi serwisami popisał się Mitchell Stahl, który do marca grał w Stali Nysa. Ale kluczowe okazały się dwie akcje Polaków - najpierw po skutecznym ataku Kurka z drugiej linii było 23:21, a następnie kolejna udana obrona dała szansę do kontry, w której Śliwka obił blok przeciwników i piłka wpadła w boisko. 25:22 i 3:1. Ekipa Grbica z kompletem zwycięstw zakończyła występ w stolicy Bułgarii, pokonując wcześniej m.in. Brazylię 3:1, poprawiła bilans w Lidze Narodów na 7-1 i gorszą różnicą setów ustępuje jedynie Francji. Za dwa tygodnie Polacy zagrają w Gdańsku z kolejnymi czterema rywalami. Po tych meczach okaże się, czy znajdą się w czołowej ósemce, która w dniach 21-24 lipca wystąpi w turnieju finałowym w Bolonii. USA - Polska 1:3 (25:21, 23:25, 24:26, 22:25) USA: Joshua Tuaniga, Aaron Russell, David Smith, Torey Defalco, Kyle Ensing, Jeffrey Jendryk, Erik Shoji (libero) oraz James Shaw, Kyle Russell, Mitchell Stahl, Garrett Muagututia. Polska: Marcin Janusz, Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Jakub Popiwczak (libero) oraz Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz, Bartosz Kwolek, Paweł Zatorski (libero). Zobacz również: Wimbledon 2022: Pierwsze zmagania Polaków już w poniedziałek

