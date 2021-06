Polskie siatkarki przegrały w Rimini z Chinami 0:3 (24:26, 22:25, 16:25) w meczu 14. kolejki Ligi Narodów. W niedzielę, na zakończenie rundy zasadniczej turnieju, drużyna Jacka Nawrockiego zmierzy się z Rosją.

Malwina Smarzek-Godek (zdj. arch.) / Grzegorz Michałowski / PAP

Spotkanie miało bardzo podobny przebieg do piątkowego starcia Polek z Amerykankami - dwa bardzo wyrównane sety przegrane przez biało-czerwone w końcówkach, a trzeci oddany trochę bez walki. Trener Jacek Nawrocki dokonał jednej, ale istotnej zmiany. Malwina Smarzek-Godek oglądała mecz z trybun, a na pozycję atakującej szkoleniowiec przesunął Magdalenę Stysiak, W pierwszej szóstce pojawiła się natomiast Zuzanna Górecka.



Znakomicie na początku meczu radziła sobie Martyna Łukasik - to na skrzydłowej Chemika Police i Stysiak opierała się gra ofensywna zespołu. Spotkanie stało na niezłym poziomie, sporo było przemyślanych akcji z obu stron, efektownych obron i przede wszystkim mało własnych błędów. Wynik oscylował wokół remisu, żadnemu z zespołów nie udało się wywalczyć większej przewagi niż dwa punkty.



Chinki miały więcej szczęścia w ostatnich akcjach i prowadziły 24:22. Polki obroniły dwa setbole dzięki Łukasik, która najpierw sprytną kiwką oszukała rywalki, a po chwili zanotowała asa. Dwa kolejne ataki wygrały jednak Azjatki.



Podobnie wyglądał drugi set - do stanu 22:22 sprawa zwycięstwa była otwarta. Oliwia Różański nie skończyła ataku, a w odpowiedzi Xinyue Yuan i Yingying Li zdobyły decydujące punkty.



Przełomowy moment trzeciej partii nastąpił przy prowadzeniu Chinek 10:8. Podopieczne Nawrockiego nie miały sposobu na przełamanie bloku rywalek, atakowały po autach i dopiero Stysiak udało się zagrać skutecznie, ale Azjatki wygrywały już 17:9.

Polska - Chiny 0:3 (24:26, 22:25, 16:25)

Polska: Katarzyna Wenerska, Klaudia Alagierska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Zuzanna Górecka, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Maria Stenzel (libero) - Monika Jagła (libero), Martyna Czyrniańska, Julia Nowicka, Oliwia Różański, Agnieszka Kąkolewska.



Chiny: Di Yao, Xinyue Yuan, Yuanyuan Wang, Yingying Li, Changning Zhang, Xiangyu Gong, Li Lin (libero) - Li Yao, Yanhan Liu.