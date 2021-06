Polscy siatkarze powalczą dzisiaj w półfinale Ligi Narodów ze Słoweńcami. To niewygodni dla nich w ostatnich latach rywale: biało-czerwoni przegrali aż cztery z poprzednich pięciu spotkań z ekipą Słowenii.

Siatkarze reprezentacji Polski w meczu towarzyskim z Belgią, rozegranym w ramach przygotowań do Ligi Narodów, 13 maja / Grzegorz Michałowski / PAP

Podopiecznym Alberto Giulianiego biało-czerwoni będą chcieli zrewanżować się nie tylko za niedawną porażkę w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Ich wyższość musieli niespodziewanie uznać także m.in. w półfinale mistrzostw Europy sprzed dwóch lat.

Włoski szkoleniowiec jest doskonale znany polskim kibicom: prowadzenie reprezentacji Słowenii łączy bowiem z pracą w Asseco Resovii Rzeszów. Wraz z nim do rzeszowskiego klubu przeszedł rok temu reprezentant Słowenii Klemen Cebulj, inny - Jan Kozamernik - dołączy do nich od nowego sezonu.

W sumie dość duża grupa zawodników słoweńskiej kadry ma za sobą występy w zespołach PlusLigi.

Polacy fazę zasadniczą Ligi Narodów zakończyli na drugim miejscu w tabeli z 12 zwycięstwami i trzema porażkami na koncie. Te trzy porażki ponieśli z drużynami, które również dostały się do Final Four: poza Słowenią to Brazylia i Francja.

Polska - Słowenia: Gdzie obejrzeć?

Początek dzisiejszego pojedynku Polska - Słowenia: o godzinie 15:00.

Transmisję meczu możecie obejrzeć na TVP1 i Polsacie Sport oraz online: w serwisach sport.tvp.pl, ipla.tv i polsatsport.pl.

Heynen ustala skład na Tokio

Rywalizacja w Lidze Narodów - która w tym sezonie, z powodu pandemii Covid-19, ma postać miesięcznego turnieju - posłużyła trenerowi polskiej kadry Vitalowi Heynenowi do wyboru 12 siatkarzy, którzy wezmą udział w igrzyskach w Tokio.

Po zakończeniu fazy zasadniczej szkoleniowiec podał nazwiska jedenastu graczy , decyzję ws. libero ma zaś podjąć w niedzielę, po zakończeniu występów w Rimini. O to ostatnie miejsce w składzie rywalizują Paweł Zatorski i Damian Wojtaszek.