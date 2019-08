„Nie mogę powiedzieć, że byliśmy faworytami, ale mogę powiedzieć, że bardzo ciężko pracowaliśmy, by zdobyć bilet do Tokio” – powiedział po zakończeniu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio Wilfredo Leon. Przyjmujący przyznał też, że nie jest zadowolony ze swojej gry. „Wiem, że mogę grać lepiej” – stwierdził.

