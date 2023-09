Bartosz Kurek nie pojedzie na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Taką informację w rozmowie ze WP Sportowymi Faktami przekazał trener reprezentacji siatkarzy Nikola Grbić.

Bartosz Kurek i jego żona Anna Kurek / CEV /

Kurka nie ma z nami w Spale. Razem z lekarzami zadecydowaliśmy, że najlepiej będzie dać mu czas, by wyzdrowiał i przygotował się do sezonu - przekazał szkoleniowiec Polaków.

Przypomnijmy, że przez cały sezon Bartosz Kurek miał problemy z biodrem. Nasz atakujący nie wystąpił w kluczowych spotkaniach mistrzostw Europy. Po powrocie do Polski przechodzi różne badania. Nie było jasne czy jego stan się polepszy do czasu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, który odbędzie się w Chinach. Teraz trener wyjaśnił, że zawodnik potrzebuje jeszcze czasu, by wrócić do pełnej dyspozycji.

To ważne, by podejmować decyzje w kontekście przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. I taka sytuacja mogłaby być z Kurkiem, bo jego uraz by się cały czas pogłębiał, nie miałby czasu na jego zaleczenie. Trzeba mu dać czas na to, by wyzdrowiał - powiedział Serb.

Nieobecność Kurka oznacza, że męska reprezentacja będzie miała nowego kapitana. Zespół w Chinach poprowadzi Aleksander Śliwka.

W składzie Kurka ma zastąpić Bartłomiej Bołądź.

W Xi'an o bilet do Paryża

Kwalifikacje do igrzysk olimpijskich będą ostatnim akcentem sezonu reprezentacyjnego. Polacy trafili do grupy C, która turniej będzie rozgrywać w chińskim Xi’an.

Biało-Czerwoni o bilet do Paryża powalczą z Argentyńczykami, Meksykanami, Kanadyjczykami, Holendrami, Belgami, Chińczykami i Bułgarami. Rywalizacja rozpocznie się 30 sierpnia.

Z każdej grupy na turniej olimpijski awansują dwie najlepsze drużyny. Obok Xi’an równolegle będą się toczyły rozgrywki w Brazylii i Chinach.