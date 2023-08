Polscy siatkarze po wygraniu Ligi Narodów i krótkich urlopach wrócili znów do treningów. Kadra tym razem trenuje w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. W stolicy polskich Tatr pojawi się w sumie 17 zawodników. 14 z nich pojedzie na siatkarskie mistrzostwa Europy, które rozpoczynają się 28 sierpnia. Wśród zawodników powołanych na to zgrupowanie zabrakło Artura Szalupka i Bartosz Kwolka, a to oznacza, że nie zagrają oni również na mistrzostwach Europy.

Polscy siatkarze (zdjęcie ilustracyjne) / Adam Warżawa / PAP Nasza siatkarska kadra po sporym sukcesie, jakim było wywalczanie złota Ligi Narodów otrzymała od trenera Nikoli Grbicia kilkanaście dni wolnego, by odpocząć. Większość kadrowiczów udała się na krótsze bądź dłuższe zagraniczne urlopy. Instagram Rolka Po krótkim zasłużonym odpoczynku siatkarze stawili się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, gdzie rozpoczęli kolejną część tego sezonu i przygotowania do następnej ważnej imprezy, jaką są mistrzostwa Europy. W mediach społecznościowych trener Nikola Grbić przekazał kibicom, kto powalczy o miejsce w kadrze na Euro. Instagram Rolka Piętnastka z Gdańska plus Bartek Bołądź, a po Uniwersjadzie będzie Mateusz Poręba - przyznał Grbić. Trener kadry zaufał więc graczom, którzy świetnie zaprezentowali się w turnieju finałowym Ligi Narodów. Mateusz Poręba do kadry dołączy po Uniwersjadzie. Dla naszej akademickiej kadry turniej zakończy się w poniedziałek. Biało-Czerwoni o złoto zagrają z Włochami. Taki wybór pochodzącego z Serbii trenera oznacza, że w kadrze na Euro zabraknie m.in.: Artura Szalpuka i Bartosza Kwolka. Obaj to mistrzowie świata z 2018 roku. Grbić nie zdecydował się również na sprawdzenie przed mistrzostwami Europy atakujących Karola Butryna i Dawida Dulskiego. Na rozpoczynające się 28 sierpnia mistrzostwa Europy pojedzie 14 siatkarzy. Podopieczni Nikoli Grbicia mecze fazy grupowej będą rozgrywać w Skopje. Pierwszym rywalem 31 sierpnia będzie reprezentacja Czech. Później brązowi medaliści poprzedniego Euro zmierza się z Holandią, Macedonią Północną, Danią i Czarnogórą. Faza pucharowa tegorocznych mistrzostw Europy będzie rozgrywana we Włoszech i Bułgarii, a finał w Rzymie. Przed wylotem na mistrzostwa Europy polscy siatkarze zagrają jeszcze jak co roku w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Tauron Arenie w Krakowie. Tam zmierzą się ze Słowenią, Francją i Włochami. Kadra siatkarzy na zgrupowanie w Zakopanem: Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz; Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Bartłomiej Bołądź; Środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Karol Kłos, Mateusz Poręba; Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka; Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski. Zobacz również: Marczyk i Gospodarczyk wywożą cenne punkty z Rajdu Finlandii

Znamy dokładny terminarz olimpijskich kwalifikacji siatkarek

Żyła wygrał Letnią Grand Prix w skokach narciarskich w Szczyrku

Problem przed igrzyskami. Sekwana w Paryżu jest zanieczyszczona Opracowanie: Karol Żak