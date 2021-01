Włoch Andrea Gardini został trenerem występującego w ekstraklasie siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Zastąpił zwolnionego w czwartek Luke’a Reynoldsa.

Andrea Gardini w swoim CV ma już trenerskie sukcesy / Andrea Gardini / PAP/EPA

Powodem zmiany były - zdaniem działaczy - niesatysfakcjonujący poziom gry zespołu, niestabilna forma drużyny walczącej o najwyższe cele, jak również niezadowalające wyniki sportowe w 2021 roku.

Włoch podpisał umowę obowiązującą do końca tego sezonu.



"W poszukiwaniu następcy Luke’a kierowałem się dwoma kryteriami. Pierwsze z nich to dorobek i doświadczenie trenerskie nowego szkoleniowca, a drugie - dobra znajomość PlusLigi. Andrea Gardini spełnia oba te kryteria. Jastrzębski Węgiel zawsze walczy o najwyższe cele i nie inaczej jest w tym sezonie. Jestem przekonany, że z Andreą Gardinim na ławce trenerskiej jesteśmy w stanie je zrealizować" - powiedział prezes jastrzębian Adam Gorol, cytowany w piątkowym komunikacie.



Jastrzębianie w środę przegrali wyjazdowy ligowy mecz z Indykpolem AZS Olsztyn 1:3, a w sobotę podejmą tego samego rywala. Są wiceliderem tabeli PlusLigi z bilansem 14 wygranych i pięciu porażek.



W sobotę śląski zespół poprowadzi tymczasowo Leszek Dejewski, od lat asystent kolejnych szkoleniowców. Włoch powinien zadebiutować w nowej roli podczas wyjazdowego spotkania z GKS Katowice 30 stycznia.



Był asystentem trenera reprezentacji Polski, poprowadził ZAKSĘ do sukcesów

56-letni Gardini rozegrał w kadrze Włoch 418 meczów, ma na koncie m.in. trzy tytuły mistrza świata oraz srebrny i brązowy medal olimpijski.



Jako trener asystował Andrei Anastasiemu w reprezentacji Polski, potem prowadził Indykpol AZS Olsztyn i kędzierzyńską ZAKSĘ, z którą zdobył mistrzostwo Polski i awansował do Final Four Ligi Mistrzów.

W poprzednim sezonie pracował we włoskim klubie Gas Sales Piacenza, z którym rozstał się we wrześniu 2020.



36-letni Reynolds został pierwszym trenerem jastrzębian w czerwcu 2020. Zastąpił wtedy Slobodana Kovaca, którego był asystentem, odpowiadając za przygotowanie motoryczne. Półroczny kontrakt Serba wygasł.



Jastrzębianie poprzedni sezon - przerwany przez pandemię koronawirusa - zakończyli na czwartym miejscu w ekstraklasie. Świetnie szło im w Lidze Mistrzów. Wygrali grupę, pokonując m.in. dwa razy Zenit Kazań. W ćwierćfinale mieli się zmierzyć z włoskim Itasem Trentino, ale rozgrywki europejskie zostały też zakończone.



W obecnej edycji LM Jastrzębski Węgiel musiał zacząć od dwustopniowych eliminacji. Ekipa Reynoldsa przeszła je, ale na grudniowy grupowy turniej do Berlina nie pojechała, po wykryciu zakażeń koronawirusem. W efekcie przegrała trzy mecze walkowerem po 0:3 i 0:75 w punktach z Zenitem Kazań, słoweńskim ACH Volley Lublana i gospodarzami - Recycling Volleys.



Na luty zaplanowany jest drugi taki turniej w Kazaniu.