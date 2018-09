Po czterech zwycięstwach na mistrzostwach świata polscy siatkarze mają wielką szansę na zakończenie rywalizacji w grupie D na pierwszym miejscu. W pierwszym secie Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i rozgromili reprezentację Bułgarii do 14.





Podopieczni Vitala Heynena rozegrali pierwszego seta koncertowo. Znów zdobywaliśmy punkty po zagrywkach Jakuba Kochanowskiego, znów skuteczny na lewym skrzydle był Artur Szalpuk. Na drugiej przerwie technicznej Polacy prowadzili już (9:16). Z dobrej strony na boisku pokazał się Damian Schulz, który posłał w stronę przeciwników asa. Seta zakończył blok Bartosza Kurka (14:25).





Do pierwszej przerwy technicznej drugi set był wyrównany, ale później to Bułgarzy zaczęli dyktować warunki gry na boisku. Liderem w ekipie gospodarzy był Walentin Bratojew.

Później pierwszoplaną rolę na boisku odgrywały emocje. Pod siatką zbyt prowakacyjnie z punktu cieszył się Bratojew, a wobec jego zachowania protestował Vital Heynen - obaj otrzymali żółte kartki.

Z czasem różnica punktów pomiędzy drużynami malała. To zasługa dobrej gry Polaków na kontrach. Świetnie blok mijał Bartek Kurek, ale to nie wystarczyło, by doprowadzić do remisu. W rezultacie Bułgarzy wygrali drugą odsłonę (25:23).



Bułgaria - Polska 1:1 (14:25,25:23)



Bułgaria: Seganow, Gocew, Bratojew, Uczikow, Josifow, Skrimow, Salparow (libero).

Polska: Drzyzga, Nowakowski, Szalpuk, Kurek, Kochanowski, Kubiak, Zatorski (libero) oraz Schulz, Łomacz