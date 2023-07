Emocje rosną. Już wiadomo, że w sobotę w półfinałach Ligi Narodów siatkarzy w gdańskiej Ergo Arenie wystąpią Włosi, którzy zagrają z Amerykanami. Dziś poznamy drugą parę półfinałów. My oczywiście trzymamy kciuki za Biało-Czerwonych. O 20:00 Polacy zagrają z Brazylijczykami. Wcześniej o 17:00 w Ergo Arenie Japonia zmierzy się ze Słowenią. A my już teraz zapraszamy na wielki finał. Poniżej dowiecie się, jak zdobyć bilety na niedzielne spotkania.

Na zdjęciu Hala Ergo Arena podczas meczu ćwierćfinałowego turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy: Włochy - Argentyna / Adam Warżawa / PAP

Siatkarze Stanów Zjednoczonych pokonali w Gdańsku Francję 3:2 i awansowali do półfinału Ligi Narodów. O finał zagrają z Włochami, którzy wygrali 3:0 z Argentyńczykami.

Dziś na parkiecie w Ergo Arenie w Gdańsku wystąpi reprezentacja Brazylii, która będzie rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Ligi Narodów w Gdańsku. Mecz zacznie się o 20:00.

Wcześniej w Ergo Arenie Japonia zmierzy się ze Słowenią.

Program i wyniki ćwierćfinałów Ligi Narodów siatkarzy:

środa

USA - Francja 3:2 (25:21, 25:18, 17:25, 24:26, 15:9),

Włochy - Argentyna 3:0 (25:17, 25:13, 25:14).

czwartek

Japonia - Słowenia (godz. 17:00),

Polska - Brazylia (godz. 20:00).

A my już teraz zapraszamy Was do Ergo Areny na spotkania finałowe. W niedzielę 23 lipca o godzinie 17:00 rozegrany zostanie mecz o 3. miejsce, natomiast o 20:00 - finał.

Mamy dla Was bilety. Na Wasze wpisy czekamy do piątku do 12:00.