Pierwszy w Kędzierzynie-Koźlu mural o tematyce siatkarskiej pojawił się na ścianie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11, przy al. Partyzantów 30. Malowidło upamiętnia sukcesy siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którzy w 2021 i 2022 roku wygrali Ligę Mistrzów.

Siatkarski mural został dziś odsłonięty w Kędzierzynie-Koźlu / ZAKSA/PressFocus /

Plany stworzenia siatkarskiego muralu w mieście były już od dawna. Sukcesy klubu w Europie jedynie przyspieszyły podjęcie tej decyzji.

Bardzo się cieszę, że udało nam się przejść od pomysłu do realizacji i możemy pochwalić się pierwszym muralem o tematyce siatkarskiej w naszym mieście. Przede wszystkim dziękuję bardzo pani dyrektor za możliwość realizacji muralu na ścianie budynku szkoły. Słowa uznania należą się również artystom, którzy tak realnie odzwierciedlili wizerunek MVP Superfinału ostatniej Ligi Mistrzów. Dla nas ten obraz to przede wszystkim ukłon w stronę dwukrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów. Z dumą podkreślamy fakt, że to właśnie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dokonała tego, co nie udało się wcześniej żadnemu polskiemu klubowi, zapisując się w historii nie tylko polskiej, ale europejskiej siatkówki - podkreślił prezes klubu Piotr Szpaczek.

"Muszę cały czas więc pokazywać, że nie przez przypadek znalazłem się na topie"

Z boku muralu wypisano imiona i nazwiska zawodników oraz członków sztabów szkoleniowych mistrzowskich drużyn. W głównej części malowidła widać sylwetkę MVP Superfinału Ligi Mistrzów 2022, pochodzącego z Kędzierzyna-Koźla, mającego za sobą znakomitych sześć sezonów w barwach Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle - Kamila Semeniuka.

Super znaleźć się na ścianie budynku, w którym stawiałem pierwsze siatkarskie kroki. Jest to dla mnie dodatkowo motywujące. Jestem na ścianie szkoły i mogę być wzorem dla dzieciaków. Muszę cały czas więc pokazywać, że nie przez przypadek znalazłem się na topie - zaznacza Semeniuk, który jest absolwentem SP nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu dlatego mural powstał właśnie na ściennie tej szkoły.

Absolwentem szkoły jest również inny gracz ZAKSY - libero - Kornelisz Banach, który odsłonił dzieło.

Było dziś sporo emocji, ale to bardzo fajny moment. Dla mnie i dla Kamila, ale też dla wszystkich, którzy są na nim wypisani, a z którymi zdobyliśmy 2 razy Ligę Mistrzów. Tą główną postacią jest Kamil i ja się bardzo cieszę. To jest człowiek stąd i myślę, że dużo dzieci się na nim wzoruje - zaznacza Korneliusz Banach.

Na muralu widzimy Kamila Semeniuka / ZAKSA/PressFocus /

Dumna ze swoich absolwentów jest dyrektorka szkoły Małgorzata Jurzyk-Polis, która wyjaśnia, że to właśnie m.in.: dzięki Kamilowi i Korneliuszowi w szkole są siatkarskie klasy.

Chociaż nikt na to nie stawiał, chłopcy, gdy byli jeszcze naszymi uczniami, dostali się do finału mistrzostw Polski w Głuchołazach. Tam przegrali tylko ze szkołą mistrzostwa sportowego z Krakowa. Dla nas to do tej pory olbrzymi sukces. Dzięki temu sukcesowi ówczesny prezydent miasta wydał zgodę na utworzenie w naszej szkole klas sportowych. W tej chwili mamy nawet jedną klasę mistrzostwa sportowego - wyjaśniała dyrektora szkoły.

Mural ma ok. 130 metrów kwadratowych. Powstawał przez ok. tydzień, a jego twórca - Piotr Piłka - pracował codziennie przez mniej więcej 8 godzin.