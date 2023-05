Jutro w Spale rozpocznie się pierwsze w tym roku zgrupowanie reprezentacji Polski siatkarzy. "Na początku będzie 16 zawodników, którzy zakończyli już grę w PlusLidze" - poinformował kierownik drużyny narodowej Andrzej Wołkowycki.

Trener biało-czerwonych Nikola Grbić do szerokiej kadry na sezon 2023 powołał 30 siatkarzy. Zgrupowanie rozpocznie się we wtorek, jednak nie wszyscy kadrowicze od początku pojawią się w Spale. Ich obecność będzie uzależniona od tego, kiedy zakończą grę w klubach.

Zgrupowanie rozpocznie 16 zawodników. Będą to ci, którzy zakończyli już grę w PlusLidze. Siatkarzy z ZAKSY, Jastrzębskiego Węgla, Zawiercia i Perugii nie będzie na początku - przekazał Wołkowycki.

Ten sezon w polskiej lidze jest wyjątkowo długi, bowiem stawka uczestników została powiększona do 16 zespołów. Większa liczba meczów poskutkowała licznymi kontuzjami siatkarzy. Kierownik kadry przyznał, że nie wiadomo jeszcze, czy któryś z kadrowiczów zmaga się z poważniejszym urazem.

Tego jeszcze nie wiemy, tylko to, o czym informowały kluby. Przed zgrupowaniem zawodnicy przejdą badania w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie i dopiero po nich przyjadą do Spały. Lekarz reprezentacji Jan Sokal również zjawi się na początku, żeby sprawdzić, co komu dolega - tłumaczył.

Jakie są plany na początek zgrupowania?

Zaczniemy tak jak zwykle. Od początku będziemy pracować nad podstawami, będzie rozciąganie, siłownia, bez skakania - zaznaczył Wołkowycki.

Reprezentacja Polski rozpocznie sezon od zmagań w Lidze Narodów. Pierwszy turniej rozegra w dniach 6-11 czerwca w Nagoi. Kadra wyjedzie do Japonii tydzień wcześniej, gdzie najprawdopodobniej rozegra dwa sparingi z tamtejszą reprezentacją.

To trener Grbić indywidualnie uzgadnia to ze swoim odpowiednikiem Philippem Blainem, ale skoro jedziemy tydzień przed turniejem, to przypuszczam, że na pewno jeden lub dwa mecze się odbędą. Nie jest to jednak jeszcze potwierdzone, bo nie musi być, skoro będziemy na miejscu - powiedział kierownik kadry.

Wcześniej biało-czerwoni rozegrają dwa sparingi w Polsce - 25 maja w Katowicach i dzień później w Sosnowcu zmierzą się z prowadzoną przez Michała Winiarskiego reprezentacją Niemiec.

Punktami kulminacyjnymi tego sezonu będą mistrzostwa Europy oraz kwalifikacje do igrzysk w Paryżu.