Ostatnie tygodnie to dla przyjmującego Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle szalony czas. Po doskonałych występach w siatkarskiej Plus Lidze i wygraniu Ligi Mistrzów, po raz pierwszy otrzymał powołanie do reprezentacji. Zadebiutował w niej w towarzyskim meczu z Belgią, a następnie znalazł się w składzie kadry na Ligę Narodów. "Woda sodowa mi do głowy nie uderzy, a czytanie nagłówków o sobie jest miłe i motywujące" - mówi Kamil Semeniuk, z którym o debiucie w reprezentacji, a także atmosferze, jaka panuje w kadrze, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

