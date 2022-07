​Spółka Nord Stream AG wyłączy obie nitki gazociągu Nord Stream na 10 dni, by przeprowadzić coroczne remonty - poinformowało biuro prasowe firmy. Gazprom już wcześniej znacznie ograniczył dostawy surowca rurociągiem do Niemiec.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Od 11 lipca do 21 lipca 2022 roku spółka Nord Stream 2 AG tymczasowo wyłączy obie nitki gazociągu Nord Stream w celu przeprowadzenia planowych prac konserwacyjnych, w tym przetestuje elementy mechaniczne i systemy automatyki, by zapewnić wydajną, bezpieczną i niezawodną eksploatację gazociągu - napisano w komunikacie. Dodano, że zamknięcie rurociągu zostało uzgodnione ze wszystkimi partnerami.

W czerwcu Gazprom ograniczył dostawy surowca gazociągiem Nord Stream o 60 proc., tłumacząc to potrzebą remontu. Koncern twierdzi, że przez sankcje nie może otrzymać turbiny Siemens Energy, która była konserwowana w Kanadzie.

Wielu ekspertów uważa jednak, że Rosja wstrzymuje dostawy z powodów politycznych. Tak twierdzi także były dyrektor generalny Siemens Energy Joe Kaeser. Podkreśla, że brak turbiny "nigdy nie usprawiedliwi tak silnego ograniczenia tranzytu gazu".

Zobacz również: USA po raz pierwszy w historii wyprzedziły Rosję w dostawach gazu do Europy

Gaz do Niemiec trafiał głównie gazociągiem Nord Stream, gdyż wcześniej przez sankcje rosyjskie na spółkę EuRoPol GAZ Gazprom nie mógł korzystać z polskiego odcinka rurociągu Jamał-Europa. W związku z ograniczeniem dostaw surowca Berlin przeszedł na drugi poziom planu awaryjnego . Władze obawiają się, że jeśli dostawy wkrótce nie zostaną przywrócone, to ceny energii znacząco wzrosną, co może wstrzymać działalność niektórych branż.

Według mediów Niemcy mogą wywłaszczyć odcinek Nord Stream 2 biegnący przez ich terytorium, by następnie przekierować go na transport gazu LNG z pływających terminali.

Obecnie niemieckie magazyny gazu są wypełnione w ok. 60 proc. Federalna Agencja ds. Sieci przekazała, że jeśli Berlin chce zapełnić je w 90 proc. na zimę, to nie uda się tego osiągnąć bez alternatywnych źródeł, jeśli dostawy gazociągiem Nord Stream utrzymają się na zaniżonym poziomie.