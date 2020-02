Robert Kubica uzyskał najlepszy czas - 1.16,942 - na porannej sesji pierwszego dnia drugiej serii przedsezonowych testów zespołów Formuły 1 w Barcelonie. W drugiej części dnia za kierownicą bolidu teamu Alfa Romeo Racing Orlen zastąpi go Fin Kimi Raikkonen.

Robert Kubica / Piotr Nowak / PAP

Kubica w środę zaliczył 53 okrążenia na Circuit de Barcelona-Catalunya.

Drugi czas okrążenia zaliczył Francuz Pierre Gasly z AlphaTauri, który stracił do Polaka 0,598. Trzeci był reprezentant Tajlandii brytyjskiego pochodzenia Alexander Albon z Red Bulla, który miał czas gorszy od Kubicy o 0,608. Gasly przejechał 25 okrążeń, a Albon 29.



Kubica, który w tym roku będzie pełnić rolę kierowcy testowego i rezerwowego, w drugiej serii testów już się na torze nie pojawi. W czwartek przez cały dzień będzie jeździł Włoch Antonio Giovinazzi. W piątek ponownie za kierownicą zasiądzie Raikkonen. To druga i ostatnia sesja testowa przed inauguracją sezonu zaplanowaną na 15 marca w Australii.



Kubica brał udział w poprzednim tygodniu także w pierwszej serii testów w Barcelonie. Wówczas też wystąpił w porannej sesji pierwszego i zanotował ósmy czas.



W ubiegłych latach przedsezonowe testy F1 trwały zazwyczaj osiem dni. W tym roku Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA), chcąc obniżyć coraz wyższe koszty utrzymania zespołów, zdecydowała się na ich skrócenie o dwa dni, co nie spotkało się z pełną akceptacją ze strony kilku najbardziej mocnych finansowo ekip.