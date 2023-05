Już w najbliższy weekend w Mikołajkach ORLEN 79. Rajd Polski. Na starcie zjawią się 83 załogi z 25 krajów, które będą rywalizowały o końcowy triumf w trzeciej rundzie mistrzostw Europy (ERC) oraz w drugiej odsłonie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP). Mieliśmy dla Was wejściówki na tę imprezę sportową.

Zwycięzców rajdu wyłoni szesnaście szutrowych oesów o łącznej długości 182,6 km.

Zawody rozpoczną się w piątek, 19 maja od odcinka kwalifikacyjnego Baranowo (3,46 km). Następnie zawodnicy spotkają się na ceremonii startu na rynku w Mikołajkach, a wieczorem zmierzą się na torze Mikołajki Arena (2,5 km).

Harmonogram sobotniego etapu zawodów (20 maja) składa się z czterech oesów, z czego trzy będą pokonywane dwukrotnie. Pętlę otworzy najdłuższy w rajdzie OS Świętajno (18,54 km). Następnie załogi pojadą na zmodyfikowane warianty oesów Markowskie (13,53 km) i Wieliczki (17,35 km). Etap zakończą starciem na torze Mikołajki Arena.

W niedzielę (21 maja) rywalizacja przeniesie się na zachód od Mikołajek. Organizatorzy przygotowali cztery próby, na których załogi pojawią się po dwa razy: Barczewo (10,73 km), Biskupiec (12,3 km), Gmina Mrągowo (9,4 km) oraz Mikołajki (6,68 km). Finałową pętlę rajdu zakończy Power Stage Gmina Mrągowo. Ceremonia zakończenia zawodów i rozdanie pucharów - od 18:15 na Rynku w Mikołajkach.

Liczne grono faworytów

W mocnej obsadzie ORLEN 79. Rajdu Polski są m.in. Hayden Paddon (pilot: John Kennard, Hyundai i20 Rally2) czy Mads Ostberg (pilot: Patrik Barth, Citroen C3 Rally2). Paddon przyjedzie do Mikołajek jako lider punktacji FIA ERC. Nowozelandczyk dwukrotnie stawał na podium Rajdu Polski, kiedy impreza była rundą światowego czempionatu (2016 i 2017).

Start zapowiedzieli także Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2). Ubiegłoroczni triumfatorzy imprezy koncentrują się co prawda w tym sezonie na rywalizacji w WRC2, ale start w ich ulubionym rajdzie był priorytetem.

Do grupy zawodników, którzy zaprezentowali już świetne tempo w polskim klasyku, należą również aktualni mistrzowie Polski - Tom Kristensson i Andreas Johansson (Citroen C3 Rally2), Przed rokiem Szwedzi ulegli tylko Marczykowi i Gospodarczykowi.

Pretendentami do sukcesu w Mikołajkach są również aktualni mistrzowie Finlandii - Mikko Heikkila i Vaaleri Samu (Skoda Fabia Rally2 evo) oraz Osian Pryce triumfator mistrzostw Wielkiej Brytanii w sezonie 2022, którego w Polsce będzie pilotował bardzo doświadczony Belg Stephane Prevot (Skoda Fabia Rally2 evo).

MAmy wejściówki na Rajd Polski 2023

