Hayden Paddon i John Kennard przyjadą na ORLEN 79. Rajd Polski jako liderzy punktacji Rajdowych Mistrzostw Europy. W dwóch pierwszych rundach cyklu nowozelandzki duet zdobył sporo punktów i ma duże szanse, by opuścić Mikołajki jako pierwsza załoga w tabeli.

W rundzie europejskiego czempionatu punktuje 15 najszybszych załóg, a w puli jest 35 punktów. Maksymalnie 30 można zgarnąć za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zawodów, a kolejne pięć ugrać na Power Stage - finałowym, dodatkowo punktowanym odcinku rajdu. W przypadku ORLEN 79. Rajdu Polski dodatkowe punkty czekają na pięć najszybszych załóg drugiego przejazdu próby Gmina Mrągowo (9,4 km).

Po dwóch pierwszych rundach sezonu 2023, czyli Rally Serras de Fafe (Portugalia, szuter) i 47. Rally Islas Canarias (Hiszpania, asfalt) na czele punktacji cyklu widnieją nazwiska Paddon i Kennard (Hyundai i20 N Rally2). Była fabryczna załoga Hyundaia w mistrzostwach świata zgromadziła do tej pory 58 punktów. Na ten dorobek składają się punkty za triumf w Portugalii i drugie miejsce wywalczone na Gran Canarii, a także cztery dodatkowe "oczka" za Power Stage Rajdu Serras de Fafe.

Na drugim miejscu plasuje się załoga Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroen C3 Rally2). W Portugalii Francuzi uplasowali się na piątym miejscu, a w Rajdzie Wysp Kanaryskich byli najszybsi, co dało im łącznie 47 punktów. Bonato nie powiększy tego dorobku w Polsce, ponieważ nie zdecydował się na rywalizację na mazurskich szutrach.

Trzecie miejsce w tabeli należy do aktualnych mistrzów Europy. Efren Llarena i Sara Fernandez (Skoda Fabia RS Rally2) na inaugurację sezonu zajęli dopiero siódmą lokatę. Do gry wrócili jednak w domowej rundzie cyklu. Na Gran Canarii zajęli trzecie miejsce i sięgnęli po 21 punktów, a łącznie mają ich 34.

O 10 mniej zdobyli Mads Ostberg i Patrik Barth (Citroen C3 Rally2). Norwesko-szwedzki duet punktował jedynie w Portugalii. W Rajdzie Wysp Kanaryjskich mieli awarię jednej z półosi i uplasowali się dopiero na 17. pozycji. W czołowej piątce tabeli, z identyczną liczbą punktów są jeszcze Georg Linnamae i James Morgan (Hyundai i20 N Rally2), którzy jednak nie pojawią się w Mikołajkach.

Sytuacja w tabeli oznacza, że szanse na przeskoczenie Paddona i Kennarda po ORLEN 79. Rajdzie Polski mają tylko Llarena i Fernandez oraz Ostberg i Barth. Nie jest to jednak łatwe zadanie, szczególnie w przypadku tego drugiego duetu, który musiałby zdobyć komplet punktów, licząc jednocześnie na to, że Nowozelandczycy wyjadą z Mikołajek z zerowym dorobkiem. Z kolei Hiszpanie, do wyprzedzenia liderów potrzebują zdobyć o 25 punktów więcej od nich.

W ERC Junior sytuacja jest znacznie prostsza. Liderem zostanie ta załoga, która wygra młodzieżową klasyfikację w polskiej rundzie FIA ERC, ponieważ uczestnicy ERC Junior właśnie w Mikołajkach zaczną sezon.

Punktacja FIA ERC przed ORLEN 79. Rajdem Polski:

1. Paddon/Kennard 58 pkt

2. Bonato/Bouloud 47 pkt

3. Llarena/Fernandez 34 pkt

4. Ostberg/Barth 24 pkt

5. Linnamae/Morgan 24 pkt

6. Wagner/Winter 21 pkt

7. Breen/Fulton 20 pkt

8. Marczyk/Gospodarczyk 19 pkt

9. Ares/Pintor Bouzas 19 pkt

10. Franceschi/Escartefigue 17 pkt