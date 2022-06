Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmują pierwsze miejsce po drugim dniu rywalizacji na trasie 78. Rajdu Polski. Mają ponad 20 sekund przewagi nad szwedzkim duetem Tom Kristensson/Andreas Johansson. Z trasy rajdu po południu wypadł zajmujący Hiszpan Nil Solans pilotowany przez Marca Martiego, który był liderem od pierwszego, piątkowego odcinka specjalnego.

Polacy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk jadący samochodem Skoda Fabia Rally2 EVO na trasie odcinka specjalnego "Krzywe" / Tomasz Waszczuk / PAP

20:20

Jak wyglądała sobota na Rajdzie Polski? Polecamy podsumowanie autorstwa naszego dziennikarza Patryka Serwańskiego.

Przed popołudniową częścią rywalizacji liderem rajdu był Hiszpan Nil Solans, który o 4,6 sekundy wyprzedzał Mikołaja Marczyka. W czołówce byli także Szwed Tom Kristensson, Estończyk Ken Torn, Włoch Simone Tempestini czy Hiszpan Erfen Llarena. Druga pętla raju przyniosła sensacyjne rozstrzygnięcia, bo z trasy wypadł Solans.

Popołudniowa część rywalizacji rozpoczęła się podobnie jak poranna - od minimalnego zwycięstwa Marczyka na odcinku "Krzywe". Kierowca Orlen Teamu zanotował czas o 0,2 sek. lepszy niż Solans, choć miał problemy. Na odcinku urwał tylko zderzak i uszkodził bok rajdówki. Dobrym tempem jechali Torn oraz Litwin Vaidotas Żala, a ponad 5 sekund stracił zajmujący w rajdzie 3. miejsce Kristensson.

Na drugim przejeździe odcinka "Wojnasy" Solans powiększył przewagę nad Marczykiem o sekundę. Kristensson ponownie zanotował o kilka sekund słabszy czas od najszybszych, ale utrzymywał trzecie miejsce, choć naciskali na niego Torn i Llarena, którzy powoli zmniejszali dystans dzielący ich od Szweda. Rosła za to przewaga czołowej dwójki nad resztą stawki.

Marczyk: To dla nas wspaniały dzień Michał Dukaczewski / RMF FM

Przed powrotem do Mikołajek rajdowe załogi ponownie odwiedziły najdłuższy w całej imprezie OS "Wieliczki". Ta części rywalizacji przyniosła zmianę lidera rajdu. Solans nie dotarł do mety. Popełnił błąd, a jego rajdówka wylądowała w rowie. Dzięki temu na pierwsze miejsce awansował Marczyk. Na pozycję w wicelidera przesunął się Kristensson. Za jego plecami utrzymywali się ciągle Llaren i Torn. Z trasy wypadł na tym odcinku także Żala, który po południu skutecznie walczył i poprawiał swoje miejsce w czołowej dziesiątce. Litwin nie dotarł do mety OS-u. Dzięki problemom rywali na szóstą lokatę przesunął się Adrian Chwietczuk, a na siódmą Grzegorz Grzyb. Obaj potrafili przez cały dzień utrzymać solidne tempo.

Grzegorz Grzyb podsumowuje drugi dzień Rajdu Polski Michał Dukaczewski / RMF FM

Rajdowy dzień zakończył przez odcinka na torze Mikołajki Arena. Najlepszy czas wykręcił Marczyk, który o ułamki sekund wyprzedził Włocha Battistolliego.

W niedzielę załogi na trasę wrócą wcześniej, bo już o 8:20 zaplanowano pierwszy przejazd odcinka Mikołajki MAX. Następnie kierowcy pokonają odcinki Świętajno i Miłki, by po 11 zameldować po raz ostatni podczas rajdu w strefie serwisowej. Po południu dokończenie imprezy i przejazd trzech ostatnich odcinków przy czym drugi przejazd OS-u Miłki będzie power stagem. Ceremonia mety jest zaplanowana na rynku w Mikołajkach o 17:45.

Klasyfikacja generalna 78. Rajdu Polski po 8 odcinkach specjalnych:

1. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk - 55:36,8

2. Tom Kristensson/Andreas Johansson +20,4 sek.

3. Ken Torn/Kauri Pannas +26,0

4. Erfen Llarena/Sara Fernandez +26,3

5. Simone Tempestini/Sergiu Itu +31,3

19:05

Na torze Mikołajki Arena rozpoczyna się ostatni dziś odcinek rajdu. Dotychczasowe zmagania w pigułce możecie obejrzeć na filmie opublikowanym na oficjalnym profilu Rajdu Polski.

17:59

Jest zmiana lidera w 78. Rajdzie Polski. Na pierwszym miejscu po siódmym odcinku specjalnym są Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Z trasy wypadł dotychczasowy lider - Mil Solans. Hiszpan musiał popełnić jakiś błąd i stracił panowie nad kierownicą. Samochód znalazł się w rowie. Załodze nic się nie stało, ale szanse na zwycięstwo przepadły.

Hiszpanie Nil Solans i Marc Marti jadący samochodem Volkswagen Polo GTI R5 na trasie odcinka specjalnego "Krzywe" / Tomasz Waszczuk / PAP

Marczyk i Gospodarczyk mają teraz 20 sekund przewagi nad Tomem Kristenssonem.

16:56

Jak wygląda aktualna sytuacja na Rajdzie Polski? Nil Solans i Marc Marti mają już 5,4 sekundy przewagi nad Miko Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem. Obie załogi wygrały po południu już po jednym odcinku. Pozostali kierowcy tracą do liderów już ponad 20 sekund. W czołowej dziesiątce utrzymują się m.in. Polacy - Adrian Chwietczuk i Grzegorz Grzyb.

Hiszpanie Nil Solans i Marc Marti jadący samochodem Volkswagen Polo GTI R5 na trasie odcinka specjalnego "Wieliczki" / Tomasz Waszczuk / PAP

14:39

Jak wyglądało przegrupowanie po I pętli drugiego dnia 78. Rajdu Polski? Zobaczcie to na zdjęciach jednego z naszych wysłanników na tę imprezę - Michała Dukaczewskiego.

14:34

Nasz reporter Patryk Serwański rozmawiał po pierwszej pętli drugiego dnia rajdu z Szymonem Gospodarczykiem, Grzegorzem Grzybem i Adrianem Chwietczukiem. Zobaczcie, jak na gorąco ocenili oni swoje występy.

Gospodarczyk: Popełniliśmy mały błąd Michał Dukaczewski / RMF FM

Grzyb: Trasa nas pozytywnie zaskoczyła. Jesteśmy bardzo zadowoleni Michał Dukaczewski / RMF FM

Chwietczuk: Postaramy się jechać z odcinka na odcinek lepiej i szybciej Michał Dukaczewski / RMF FM

12:00

Hiszpan Nil Solans dzięki dobremu przejazdowi najdłuższego odcinka 78. Rajdu Polski utrzymuje pozycję lidera imprezy. Ma obecnie 4,6 sekundy przewagi nad Mikołajem Marczykiem, który wygrał przed południem dwa z trzech rozgranych odcinków specjalnych. Na czołowych lokatach na razie bez niespodzianek, a różnice pomiędzy poszczególnymi załogami ciągle nie są duże. W czołowej dziesiątce Rajdu Polski jadą jeszcze Adrian Chwietczuk oraz Grzegorz Grzyb.

Drugi dzień rajdowych zmagań rozpoczął odcinek specjalny "Krzywe" - ponad 15 kilometrów, ale najlepsi walczyli na ułamki sekund. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zanotowali najlepszy czas tej próby. Wyprzedzili o 0,7 sekundy Nila Solansa. Nieco ponad sekundę słabszy od Marczyka był Tom Kristensson. Zanosiło się na to, że do walki o zwycięstwo włączą się właśnie Polak, Hiszpan i Szwed. Kilka załóg z problemami. Do rowu pełnego wody wpadł choćby Włoch Campedelli. Gigantyczne straty i koniec szans na wysokie miejsce. Do tego z rajdówki trzeba było wypompowywać wodę. Podobną przygodę miał Litwin Jurkevicius.

Odcinek Wojnasy o długości ponad 12 kilometrów przyniósł kolejne emocje, bo Marczyk znów odrobił ułamki sekund do Solansa. Po tym OS-ie polski i hiszpański kierowca mogli się pochwalić identycznym czasem w klasyfikacji generalnej. Cały czas za tą dwójką utrzymywał się Kristensson, ale dobre tempo mieli także Włoch Simone Tempestini oraz Hiszpan Erfen Llarena. Tracili w "generalce" po ponad 12 sekund do czołowej dwójki. Szybcy byli także Andrian Chwietczuk i Grzegorz Grzyb, którzy utrzymywali się w czołowej ósemce.

Pętlę kończył pierwszy przejazd najdłuższego OS-u w całym Rajdzie. Odcinek "Wieliczki" - ponad 24 kilometry. Wszystko wskazywało na to, że będzie to kluczowy odcinek dzisiejszego dnia. I na trasie Solans zdołał wypracować sobie przewagę nad Marczykiem. Był szybszy od naszego faworyta o 4,6 sekundy. Dobrze ten odcinek przejechał Estończyk Ken Torn, który zanotował drugi czas. Lokaty w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej utrzymali Andrian Chwietczuk (7. miejsce) i Grzegorz Grzyb (8.).

Klasyfikacja generalna 78. Rajdu Polski po 4 odcinkach specjalnych:

1. Nil Solans/Marc Marti - 27:53,8

2. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk +4,6 s.

3. Tom Kristensson/Andreas Johansson +11,7

4. Ken Torn/Kauri Pannas +19,0

5. Erfen Llarena/Sara Fernandez +22,7

11:53

Wyniki czwartego odcinka specjalnego Rajdu Polski. Prowadzi Nil Solans.

11:14

Wyniki drugiego odcinka specjalnego Rajdu Polski. Prowadzi Miko Marczyk.

09:10

09:03

Ostatnie przygotowania do dzisiejszej rywalizacji.

W piątek najlepszy był Nil Solans

Pierwszy dzień 78. Rajdu Polski miał jeszcze dość symboliczny wymiar pod względem sportowym. Po ceremonii startu kierowcy rywalizowali tylko na trasie jednego, krótkiego odcinka specjalnego na torze Mikołajki Arena o długości 2,5 kilometra. Najlepsi pokonywali ten dystans w niespełna dwie minuty, a więc różnice w czołówce są na razie bardzo minimalne.

Najlepszy czas zanotował Hiszpan Nil Solans. Szwed Tom Kristensson, który w tym roku startuje także w cyklu RSMP zanotował drugi rezultat. Trzeci był Włoch Simone Tempestini, a czwarty Mikołaj Marczyk pilotowany przez Szymona Gospodarczyka.

Różnice pomiędzy najlepszą czwórką wynoszą na razie... mniej niż sekundę, a to gwarantuje nam emocje podczas kolejnych prób. Spośród Polaków warto odnotować jeszcze 8. lokatę Macieja Lubiaka. 13. był Grzegorz Grzyb.

Wielkie emocje w sobotę

W sobotę na rajdowe załogi czeka łącznie siedem odcinków specjalnych. W tym dwukrotnie przejazd najdłuższego odcinka rajdu "Wieliczki" o długości ponad 24 kilometrów.

Moim zdaniem sobota będzie najtrudniejsza. To najdłuższy dzień rywalizacji. Bardzo różnorodna trasa. Nie można wyjechać z parku serwisowego z nastawieniem, że wszystkie OS-y będą takie same. Wymagać będą innego podejścia, innego stylu jazdy - mówi dyrektor rajdu Krzysztof Maciejewski.

Na niedzielę zaplanowano sześć kolejnych odcinków w tym power stage. Ceremonię mety na rynku w Mikołajkach zaplanowano na 17:45.

Rajd Polski ETAP 1 – 10.06 OS.01 Mikołajki Arena 1 2.5 km 19:00 11.06 OS.02 Krzywe 1 15.2 km 09:15 OS.03 Wojnasy 1 12.87 km 10:10 OS.04 Wieliczki 1 24.36 km 11:00 OS.05 Krzywe 2 15.2 km 15:10 OS.06 Wojnasy 2 12.87 km 16:05 OS.07 Wieliczki 2 24.36 km 16:55 OS.08 Mikołajki Arena 2 2.5 km 19:00 Długość etapu: 109.86 km ETAP 2 – 12.06 OS.09 Mikołajki MAX 1 9.34 km 08:20 OS.10 Świętajno 1 18.61 km 09:45 OS.11 Miłki 1 11.17 km 11:08 OS.12 Mikołajki MAX 2 9.34 km 12:45 OS.13 Świętajno 2 18.61 km 14:10 OS.14 Miłki 2 (Power Stage) 11.17 km 16:08 Długość etapu: 78.24 km Długość odcinków specjalnych: 188.10 km

Rajd Polski na Mazurach wpisał się już w koloryt naszych rajdów. Impreza trafiła tam w 2005 roku i od tego czasu stała się kultowa, choć warto przecież pamiętać, że Rajd Polski to najstarsza impreza świata obok Rajdu Monte Carlo. Na przestrzeni lat jednak wielokrotnie zmieniał lokalizację. Już na Mazurach kilkakrotnie impreza była rundą Mistrzostw Świata WRC. W Mikołajkach na podium stawali Fin Mikko Hirvonen, Francuz Sebastian Ogier czy Belg Thierry Neuville. Tym razem na mazurskich szutrach toczy się walka o punkty Mistrzostw Europy FIA.