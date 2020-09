Jari Huttunen i Mikko Lukka (Hyundai i20 R5) zwyciężyli w Rajdzie Śląska, drugiej rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Podobnie jak w pierwszej eliminacji w Rzeszowie na drugim miejscu uplasowali się Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz (Skoda Fabia R5). Trzeci stopień podium przypadł Tomaszowi Kasperczykowi i Damianowi Sytemu (Volkswagen Polo R5).

Fin Jari Huttunen / Andrzej Grygiel / PAP

Grzyb był jedynym z polskich zawodników, który walczył z Finem o zwycięstwo. Po wygraniu trzech z pierwszych czterech oesów był liderem, chociaż jego przewaga wynosiła w tym momencie zaledwie pół sekundy. Losy rajdu rozstrzygnęły się na piątym odcinku specjalnym, na którym Huttunen odzyskał prowadzenie i nie oddał pierwszego miejsca już do mety. Fin wygrał ostatecznie cztery próby sportowe, a trzy padły łupem Grzyba. Huttunen wygrał także finałowy Power Stage 100-lecia Powstań Śląskich i wywozi z Chorzowa komplet 35 punktów. Dla obu kierowców był to pierwszy start w tej najmłodszej rundzie polskiego czempionatu.

Tomasz Kasperczyk, po zwycięstwach w Rajdzie Śląska w latach 2017 i 2018 oraz drugim miejscu przed rokiem wywalczył czwarte podium w Chorzowie. Bardzo skutecznie pojechał Łukasz Byśkiniewicz (Hyundai i20 R5), który powtórzył swój wynik z Rzeszowa i na Śląsku był także czwarty.

Aspirujący do czołowych lokat Marcin Słobodzian (Hyundai i20 R5) odnotował drugi czas na pierwszym odcinku, ale już na drugim wypadł z trasy ponosząc niemożliwe do odrobienia straty. Obiecujący Kacper Wróblewski po pechowym starcie w Rzeszowie przesiadł się z Volkswagena Polo R5 do Skody Fabii R5, ale i tym razem po problemach technicznych oraz "kapciu" ukończył rywalizację poza pierwszą dziesiątką.

Rywalizacja wśród samochodów napędzanych na jedną oś padła łupem Jakuba Lesiaka (BMW M3), który wyprzedził Macieja Lubiaka, Radosława Typę oraz Błażeja Gazdę (wszyscy w Peugeotach 208 R2).

Dzięki zwycięstwu Huttunen powiększył przewagę w klasyfikacji RSMP. Fin ma na swoim koncie 69 pkt i wyprzedza Grzyba (55 pkt) oraz Byśkiniewicza, który zgromadził 38 pkt w dwóch rajdach.

Już za niecały miesiąc kolejna, trzecia runda RSMP 48. Rajd Świdnicki-Krause w dniach 3 - 4 października ze startem i metą w Świdnicy. Finał rywalizacji w trwającej niecałe trzy miesiące rywalizacji o mistrzowskie tytuły nastąpi podczas 46. Rajdu Koszyc na Słowacji w dniach 16 - 18 października. Do zdobycia jest jeszcze 70 punktów i wszystkie scenariusze są możliwe.

Rajd Śląska w filmowym skrócie Materiały prasowe

Wyniki Rajdu Śląska:

1. Huttunen/Lukka (Hyundai I20 R5) + 52:30,5

2. Grzyb/Poradzisz (Skoda Fabia R5) + 7,3

3. Kasperczyk/Syty (Volkswagen Polo R5) + 32,3

4. Byśkiniewicz/Cieślar (Hyundai I20 R5) + 41,3

5. Kotarba/Kotarba (Citroen C3 R5) + 1:06,6

6. Jurecki/Trela (Ford Fiesta Proto) + 1:56,5

7. Kołtun/Pleskot (Ford Fiesta R5) + 1:58,1

8. Chwist/Heller (Volkswagen Polo R5) + 2:09,1

9. Szeja/Szeja (Subaru Impreza) + 2:31,3

10. Chuchała/Włoch (Ford Fiesta Proto) + 2:32,8

Punktacja RSMP po Rajdzie Śląska:



1. Huttunen/Lukka 69 pkt

2. Grzyb/Poradzisz 55 pkt

3. Byśkiniewicz/Cieślar 38 pkt

4. Kotarba/Kotarba 34 pkt

5. Słobodzian/Hundla 27 pkt

Kasperczyk/Syty 27 pkt

7. Szeja/Szeja 24 pkt

8. Jurecki/Trela 15 pkt

9. Pryczek/Pryczek 13 pkt

Kołtun/Pleskot 13 pkt



Punktacja RMF Maxxx Trophy (Power Stage) po Rajdzie Śląska:



1. Huttunen/Lukka 9 pkt

2. Grzyb/Poradzisz 7 pkt

3. Kasperczyk/Syty 6 pkt

4. Wróblewski/Wróbel 5 pkt

5. Słobodzian/Hundla 3 pkt



Zwycięzcy odcinków specjalnych (2 rundy)

Huttunen 8

Grzyb 4

Kasperczyk 2

Byśkiniewicz 1

Słobodzian 1

