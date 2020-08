Trzy dni dzielą nas od rozpoczęcia pierwszej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski na starcie MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego stanie blisko 100 załóg. Z numerem 9 wystartuje załoga Orlen Teamu w składzie: Kacper Wróblewski, Jakub Wróbel. "Rajd Rzeszowski jest zawsze bardzo trudny" - podkreśla Wróblewski w rozmowie z dziennikarzem redakcji sportowej RMF FM Wojciechem Marczykiem.

Kacper Wróblewski w tym roku pojedzie w mistrzostwach Polski VW Polo R5 / Kacper Wróblewski Rally Driver /

Dla Kacpra Wróblewskiego będzie to drugi sezon za kierownicą samochodu R5. W ubiegłym roku ścigał się Hyundaiem i20, w tym roku pojedzie w mistrzostwach Polski VW Polo R5.

"To są zupełnie inne auta. Mimo że klasa jest ta sama i wydawać by się mogło, że są podobne, to zupełnie inaczej się prowadzą. Polo jest bardziej przewidywalne i przyjazne kierowcy, jest jednak bardzo czułe na ustawienia" - podkreśla zawodnik Orlen Teamu.

Kacper Wróblewski o Rajdzie Rzeszowskim 2020: "Mamy mało kilometrów do przejechania, prędkość musi być od początku duża" Józef Polewka / RMF FM

Zaznacza, że zupełnie inny od poprzednich będzie również tegoroczny sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski: z powodu pandemii będzie liczył jedynie 4 rundy.

"Sezon będzie sprinterski, tytuł mistrza Polski można zdobyć już po 3 rundach" - zauważa Kacper Wróblewski.

"W tym sezonie trzeba będzie jechać szybko już od samego startu. Nie można kalkulować czy liczyć na błąd rywali. Mamy mało kilometrów do przejechania, więc prędkość musi być od początku duża" - podkreśla.

Jak przyznaje: "Byłbym bardzo zadowolony, gdybyśmy na koniec sezonu znaleźli się w pierwszej trójce mistrzostw Polski".