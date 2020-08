Dla Jakuba Greguły, który w tym roku zdawał maturę, tegoroczny sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski będzie pierwszym pełnym w karierze. Młody kierowca z Krakowa zasiądzie za kierownicą Forda Fiesty R2 i będzie rywalizował o zwycięstwo w klasyfikacji samochodów napędzanych na jedną oś. "Rok temu startowałem tylko w rajdzie Śląska" - podkreśla Greguła, z którym o celach na ten sezon RSMP rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Dla Jakuba Greguły, który w tym roku zdawał maturę, tegoroczny sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, będzie pierwszym pełnym w karierze / Janusz Boruta /

Jakub Greguła, który do tej pory odnosił sukcesy w kartingu, rozpoczyna swoją pierwszą pełną rywalizację w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Młody kierowca, pochodzący z Krakowa, chce przejechać wszystkie 4 rundy mistrzostw za kierowcą Forda Fiesty R2.

"Rajd Rzeszowski to będzie taki mój prawdziwy debiut, którym rozpocznę rywalizację w RSMP. Chcemy w tym sezonie przejechać wszystkie rundy mistrzostw Polski i może jeszcze jakiś rajd za granicą. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja związana z pandemią" - mówi Greguła Wojciechowi Marczykowi.

/ Janusz Boruta /

W ubiegłym roku kierowca rywalizował na Litwie i Łotwie: na starty w Polsce nie pozwalały mu bowiem przepisy. W Rajdowych Ssamochodowych Mistrzostwach Polski rywalizować mogą tylko osoby posiadające prawo jazdy kategorii B. Młody kierowca mógł więc wystartować jedynie w Rajdzie Śląska, który wypadł już po jego 18. urodzinach.

"Na Litwie można startować bez prawa jazdy. Wtedy jednak pilot musi prowadzić na odcinkach dojazdowych, takie mają przepisy. Dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy tam startować. Wyszło nam to jednak na dobre, bo to była świetna przygoda i nowe doświadczanie. Poznałem nowy odłam motorsportu, zupełnie inny niż ten, który do tej pory uprawiałem" - relacjonuje Jakub Greguła.

/ Janusz Boruta /

W fotelu pilota prowadzonego przez Jakuba Gregułę Forda Fiesty zasiądzie Grzegorz Dachowski. Będzie to drugi sezon współpracy obu panów.

19-letni kierowca przyznaje, że doświadczenie jego pilota jest bezcenne, pomaga nawet przy tworzeniu opisów trasy.

"Grzesiu zawsze mi pomaga i fajnie opisuje, i to obojętnie, gdzie jedziemy. Jest na tyle doświadczony, że zawsze wie, gdzie nie można jechać za szybko, co trzeba dodać i co trzeba poprawić" - podkreśla Jakub Greguła.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Greguła przed debiutem w Rajdzie Rzeszowskim: Nie stawiam sobie konkretnych celów [ROZMOWA MARCZYKA]

Rajd Rzeszowski, który jest pierwszą tegoroczną rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, rozpocznie się w czwartek.