Już w najbliższą sobotę, 27 kwietnia, rozpocznie się 47. Rajd Świdnicki-KRAUSE – pierwsza runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2019.

/ foto. Materiał Prasowy /

Do udziału w tegorocznym Rajdzie zgłosiło się 92 zawodników, a aż jedenaście załóg korzysta z najmocniejszych samochodów klasy R5! Załogi będą rywalizować na dziewięciu odcinkach specjalnych, których łączna długość wynosi blisko 120 kilometrów. Rywalizacja rozpocznie się od miejskiej próby "Super OS Świdnica" w sobotnie popołudnie (27 kwietnia), a zawodnicy pojawią się na trasie tego widowiskowego odcinka dwukrotnie. Także w sobotę będą rywalizować na doskonale znanej, klasycznej próbie "Rościszów - Walim".

Przed rozpoczęciem rywalizacji odbędzie się Odcinek Testowy. Na trasie Walim(Przełęcz) - Walim zawodnicy w sobotnie przedpołudnie będą sprawdzać ustawienia w swoich samochodach i wprowadzać ostatnie poprawki przed startem tegorocznych zawodów. Odcinek testowy rozpocznie się w sobotę o godzinie 9.00 i zakończy się o 13.30. Warto obserwować te przygotowania na doskonale znanym i lubianym odcinku specjalnym, którego ostatnie metry przebiegają po kultowych "Patelniach Walimskich".

Walka o zwycięstwo będzie z pewnością bardzo zacięta. Jedenaście załóg skorzysta z samochodów R5, które dają największe szanse na zwycięstwo w rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Coraz bardziej popularne auta klasy R5 to bardzo szybkie i widowiskowe konstrukcje, dające zawodnikom możliwość dynamicznego rozwoju swoich umiejętności.

47. Rajd Świdnicki-KRAUSE jest rekordowy, jeżeli chodzi o ilość zgłoszonych samochodów tego typu, ale także inne klasy przedstawiają się niezwykle imponująco. Dziesięć zespołów zgłosiło się w mocnej klasie Open 4WD, co zapowiada także bardzo zaciętą rywalizację. Do klasy HR2 zgłosiły się cztery zespoły. Aż 14 samochodów jest zgłoszonych w klasie Open 2WD, trzy załogi zgłosiły się w klasie 3, a osiem w klasie 4. Sześć zespołów zgłosiło auta w klasie Open 2WD-, cztery w klasie HR3, sześć w klasie HR4, a trzy w HR5 zamykających listę zgłoszeń. Do pierwszej rundy Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski zgłosiło się 19 załóg. Dodatkowo trzy pojadą bez pomiaru czasu. Listę otwierają Piotr Zalewski z Piotrem Szadkowskim w Porsche 911 SC, do Rajdu zgłosił się także Robert Luty z Marcinem Celińskim (Subaru Legacy). Artur Rowiński z Magdaleną Tokarską wystartują za kierownicą Audi Quattro, a Marek Suder z Dariuszem Gurdziołkiem zgłosili się w Fordzie Sierra Cosworth 4×4.

Co warto wiedzieć przed startem 47. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE, czyli skrócony harmonogram zawodów:

27 kwietnia (sobota)

Odcinek Testowy "Walim (Przełęcz) - Walim" 9.00 - 13.30

CEREMONIA STARTU - Świdnica/Rynek 15.30



OS 1 "Super OS Świdnica" (6,65 km) 17.03

OS 2 "Rościszów - Walim"(8,40 km) 17.45

Serwis A (Świdnica OSiR)

OS 3 "Super OS Świdnica" (6,65 km) 19.15

Serwis B (Świdnica OSiR)



28 kwietnia (niedziela)

Serwis C (Świdnica OSiR)

OS 4 "Kamionki - Walim" (22,20 km) 8.27

OS 5 "Wolibórz - Jodłownik" (8,30 km) 9.48

OS 6 "Walim(x1) - Zagórze" (18,20 km) 10.36

Serwis D (Świdnica OSiR)

OS 7 "Kamionki - Walim" (22,20 km) 13.01

OS 8 "Wolibórz - Jodłownik" (8,30 km) 14.22

OS 9 "Walim(x1) - Zagórze" PS (18,20 km) 15.10

CEREMONIA METY - Świdnica, Rynek 16.20