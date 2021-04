Sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski rozpocznie się w tym roku z dużym opóźnieniem. Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju przełożono bowiem 2 pierwsze rundy, czyli Rajd Świdnicki KRAUSE i Rajd Nadwiślański. Sezon rozpocznie się więc najprawdopodobniej na początku czerwca na Litwie, Rajdem Žemaitija. Startu sezonu RSMP nie może doczekać się Wojciech Chuchała, który 7 lat temu zdobył tytuł mistrza Polski. "Chciałbym już uwolnić emocje i zacząć się ścigać" - zaznacza Chuchała, z którym o powrocie do ściągania w RSMP rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Wojciech Chuchała tytuł rajdowego mistrza Polski wywalczył w 2014 roku. Przez ostatnie 7 lat był cały czas blisko rajdów, ale sam jeździł mniej. Częściej pomagał innym kierowcom i służył radą. W ubiegłbym sezonie Chuchała startował w Polsce Fordem Fiesta Proto. W tym roku wsiada do auta R5 i chce walczyć o najwyższe cele.

Wiem jak dużo takich małych, drobnych elementów ma wpływ na wynik. Oczywiście staramy się je układać jak najlepiej. Z jednej strony cieszy nas, że sezon ruszy później, bo będziemy mieli więcej czasu na przygotowania. Z drugiej stronnych chciałbym już uwolnić emocje i zacząć się ścigać - zaznacza Chuchała.

Mistrz Polski z 2014 roku zdecydował, że w tym sezonie RSMP zasiądzie na kierownicą Skody Fabii Rally2 EVO.

Skoda jest bliska naszemu sercu, bo jest konstrukcją dość agresywną. To jest dobra sprawdzona konstrukcja, która cały czas jest rozwijana. Także postawiliśmy właśnie na to auto i liczę, że będzie to najmniej ryzykowny i jeden z lepszych wyborów - dodaje Wojciech Chuchała.

Na prawy fotelu obok Wojciech Chuchały zasiądzie niezwykle doświadczony pilot - Sebastian Rozwadowski, dla którego jest to powrót do rajdów samochodowych. W ostatnich latach Rozwadowski uczestniczył bowiem w rajdach Baja w tym m.in.: w najtrudniejszym rajdzie świata, czyli Dakarze.

Sebastian to jest mój przyjaciel i człowiek, który bardzo mi pomógł w mojej sportowej karierze. Bez Sebastiana nie byłoby wielu moich czy naszych sukcesów. Stwierdził on jednak w pewnym momencie swojej kariery, że więcej czasu chce poświęcić rodzinie i wolny czas spędzać w domu. Cieszę się, że udało mi się go namówić do powrotu. Przekonałem go, że mamy świetny projekt i jesteśmy w stanie powtórzyć wynik z przed 7 lat. Z całym też szacunkiem do wszystkich pilotów, z którymi do tej pory jeździłem, ale Sebastian jest jednym z największych profesjonalistów w polskim motor sporcie - mówił Wojciech Chuchała.

Na chwilę obecną sezonu 2021 Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski ruszy na początku czerwca.

Całą rozmowę Wojciecha Marczyka z redakcji sportowej RMF FM z Wojciechem Chuchałą, w której kierowca rajdowy opowiada m.in.: o przyjaźni z rywalem Tomaszem Kasperczykiem, a także o przygotowaniach fizycznych do sezonu RSMP, znajdziecie poniżej.



