88 procent uczestników rozpoczynających igrzysk paraolimpijskich, które rozpoczną się we wtorek w Tokio, jest zaszczepionych przeciwko Covid-19. Taką informację przekazali organizatorzy.

Zdj. ilustracyjne / Adam Davy / PAP/PA

Protokół dotyczący obostrzeń epidemicznych ma w zasadzie pozostać taki sam jak w przypadku zakończonych 8 sierpnia igrzysk w Tokio. Musieliśmy dodać konkretne środki ze względu na potrzeby sportowców niepełnosprawnych oraz obecną sytuację w Japonii - zaznaczył Hidemasa Nakamura, szef głównego centrum operacyjnego igrzysk.



Rozważane są ostrzejsze restrykcje dotyczące japońskich uczestników igrzysk paraolimpijskich. To przedstawiciele gospodarzy stanowili jak na razie większość wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem zarówno podczas igrzysk, jak i w okresie poprzedzającym rozpoczęcie zmagań paraolimpijskich.



Możliwe są zmiany w systemie częstotliwości wykonywania testów. Dotychczas obowiązywały codzienne badania dla sportowców oraz osób mających z nimi bliski kontakt. Reszta uczestnuików po trzech dniach codziennych testów potem poddawana była im co cztery dni. Nie jest też wykluczone, że okres kwarantanny dla przylatujących z innych krajów zostanie wydłużony.



Do tej pory wśród uczestników igrzysk paraolimpijskich wykonano ponad 40 000 badań pod kątem Covid-19. Wynik pozytywny dało 101 z nich.



Organizatorzy przyznają, że możliwe jest także poluzowanie restrykcji w pewnym obszarze. Są paraolimpijczycy, którzy z powodu kłopotów z oddychaniem nie mogą nosić maseczek lub muszę czytać z ruchu warg rozmówców - wskazał Hisashi Nakaminami, przewodniczący biura integracji igrzysk paraolimpijskich.



Kilkoro zawodników zwróciło się z prośbą o nienoszenie maseczki. Wnioski te są analizowane. W przypadku zgody osoby te zamiast maseczki mają mieć umieszczony w obszarze ust przezroczyste powierzchnie ochronne. Pod względem skuteczności nie chronią równie dobrze jak maseczki, więc konieczne będzie zachowanie dystansu - zaznaczył Nakaminami.



89 reprezentantów Polski weźmie udział w igrzyskach paraolimpijskich

W zmaganiach paraolimpijskich ma uczestniczyć ok. 4,5 tysiąca zawodników ze 160 krajów. W tym gronie będzie 89-osobowa reprezentacja Polski. Zawody mają odbywać się bez publiczności. Wyjątek uczyniono tylko dla dzieci w wieku szkolnym, które przy zachowaniu sanitarnych rygorów bezpieczeństwa w ramach programu edukacyjnego będą mogły się pojawić na trybunach.



Rywalizacja sportowców niepełnosprawnych zakończy się 5 września.