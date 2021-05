Chcesz być zaszczepiony jeszcze przed wakacjami? Warszawa organizuje weekendową akcję „Wpadnij się zaszczepić”. Każdy, kto skończył 18 lat i ma e-skierowanie, będzie mógł bez rejestracji zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson. W pięciu stołecznych punktach przez dwa dni łącznie zaszczepionych ma być ponad 20 tys. osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Bereza / RMF FM

W ramach akcji zrealizowanych ma być ok. 10 tys. szczepień, a 11 tys. - w ramach szczepień planowych. Punkty zlokalizowane są :

w Śródmieściu,

w Wawrze,

na Białołęce,

na Targówku,

na Ochocie.



Na piątkowym briefingu prasowym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wskazał, że obiema dawkami szczepionki zaszczepionych w Warszawie jest 470 tys. osób. Jak podkreślił, w tym względzie "zostało jeszcze sporo do zrobienia".



Cytat W związku z tym, że w ten weekend dostaliśmy więcej szczepionek firmy Johnson&Johnson, inicjujemy naszą akcję "Wpadnij się zaszczepić". Każdy powyżej 18 roku życia, kto ma e-skierowanie - nie trzeba się zarejestrować - będzie mógł przyjść do jednego z warszawskich punktów szczepień powszechnych i się zaszczepić. poinformował Trzaskowski.

Jak mówił, obecnie wszyscy jesteśmy świadkami sytuacji, w której zainteresowanie szczepieniami spada. My będziemy przez cały czas zachęcać wszystkich do szczepień (...), ułatwiać możliwość zaszczepienia się, oczywiście w miarę tego, jak rządzący będą nam dostarczać szczepionki - powiedział.

Kaznowska: Chcemy w ciągu dwóch dni zaszczepić ponad 21 tysięcy mieszkańców

Cztery warszawskie punkty szczepień powszechnych zaczęły działać w połowie maja. Uruchomiono je na Śródmieściu, Białołęce, Targówku i w Wawrze. Największy z nich jest na stadionie Legii. Pozostałe zlokalizowane są w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ossowskiego 25 oraz w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a.



Obecna na briefingu wiceprezydent miasta Renata Kaznowska podkreślała, że przez najbliższe dwa dni wszystkie z tych punktów będą pracowały na "pełnych obrotach". Myśmy uruchamiali na Legii ok. 15-18 stoisk, teraz uruchomimy wszystkie 30. Liczymy na to, że będzie to szło bardzo szybko, bardzo sprawnie - powiedziała. Podkreśliła też, że w akcję jako piąty punkt włączył się SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36.



Przed nami olbrzymia akcja, a także bardzo duże wyzwanie organizacyjne, ponieważ chcemy w ciągu dwóch dni zaszczepić ponad 21 tysięcy mieszkańców, z czego 10 tys. to "Wpadnij się zaszczepić", a 11 tys. to osoby zapisane na poszczególne listy - mówiła wiceprezydent.



W ramach akcji punkt szczepień na stadionie Legii będzie dysponował dodatkowymi 2 tys. dawek, punkty w Wawrze oraz na Ochocie dostaną ich po 1,4 tys., natomiast do punktów na Białołęce i Targówku trafi po 3 tys. dawek.



Kaznowska poinformowała jednocześnie, że ratusz wystąpił do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o to, by w czerwcu do stołecznych punktów szczepień powszechnych trafiło łącznie 300 tys. dawek szczepionek. Dzisiaj nie wiemy jeszcze, ile tych szczepionek dostaniemy, mamy już zaofertowane ponad 100 tys., ale cały czas rozmawiamy z RARS. Te uzgodnienia są dobre, owocne - powiedziała.