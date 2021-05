Od soboty więcej osób będzie mogło podróżować środkami transportu zbiorowego. Po 15 maja limit ten jeszcze wzrośnie - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Od 15 maja mogą być otwarte ogródki w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych.

Od soboty więcej osób będzie mogło podróżować transportem publicznym / Mateusz Marek / PAP

Nowe zasady w podróżowaniu transportem publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które w życie ma wejść w sobotę, 8 maja br.





Zgodnie z nim w całym kraju środkami transportu zbiorowego jak np. autobusami, tramwajami będzie mogła podróżować większa liczba osób, ale nadal z ograniczeniami.



Do 14 maja transport publiczny będzie mógł przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 30 proc. miejsc siedzących niezajętych (obecnie to co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych).



Od 15 maja dany środek transportu publicznego będzie mógł przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.



Od soboty, 8 maja, do 5 czerwca działalność będą mogły wznowić hotele - z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. W hotelach będzie obowiązywał jednak limit gości - max. 50 proc. zajętych pokoi.

Marcin Mączyński o otwariu hoteli: Wszystkie ręce na pokład Karolina Bereza / RMF FM

Z kolei od 29 maja do 5 czerwca działalność będą mogły wznowić restauracje.



Lokale gastronomiczne będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym - maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik.



Do 5 czerwca targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.