Kobieta ze Śląskiego, która zmarła 9 dni po przyjęciu szczepionki przeciw Covid-19, była "osobą starszą, dość schorowaną" – zaznaczył, odnosząc się do sprawy śmierci 90-latki, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Zastrzegł, że byłby "bardzo ostrożny w ocenie, czy mogło się to szczepienie przyczynić do śmierci, czy też nie". Szef śląskiego sanepidu Grzegorz Hudzik zwrócił natomiast uwagę, że między zaszczepieniem kobiety a pojawieniem się objawów minął tydzień. Sprawę zbadają specjaliści.

