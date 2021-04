Na tym etapie szczepień nie przewidujemy, aby pacjent sam mógł wybrać, którym z preparatów zostanie zaszczepiony przeciw Covid-19 - powiedział w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że wszystkie dostępne na naszym rynku szczepionki są bezpieczne i skuteczne.

Szczepienie pacjentów w punkcie typu drive-thru w Wałbrzychu / Maciej Kulczyński / PAP

Wiceminister zdrowia pytany był w TVP Info czy senior może wybrać, jakim preparatem będzie zaszczepiony przeciw Covid-19.

W tej chwili na tym etapie nie przewidujemy, aby pacjent wybierał sobie daną szczepionkę - odpowiedział Kraska.



Przypomniał, że obecnie dla osób powyżej 70. roku życia są przeznaczone dwa produkty: szczepionki firmy Pfizer i Moderna, dla pozostałych grup wiekowych cztery preparaty: AstraZeneca, Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson.



Wskazał, że pacjent otrzymuje taką szczepionkę, jaka w danym momencie jest w punkcie szczepień.



Wszystkie te preparaty, które są dostępne na naszym rynku, są bezpieczne i skuteczne, są dopuszczone przez Europejską Agencję Leków. Każdy preparat powoduje to, że nie będziemy przechodzili, nawet jeśli ulegniemy zakażeniu, choroby w sposób ciężki - podkreślił wiceminister.



Odniósł się też do pytania o to, czy możliwe jest otrzymanie pierwszej dawki szczepionki jednym preparatem, a drugiej innym. Zaznaczył, że sprawa ta była bardzo szczegółowo analizowana.



Z tego, co widzimy, firmy nie rekomendują, aby łączyć między sobą preparaty dwóch różnych firm, także Światowa Organizacja Zdrowia takie sposobu podania i takiego cyklu szczepień - powiedział Kraska.